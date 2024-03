Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

El fútbol colombiano está de luto por la muerte del delantero Guillermo Denis Beltrán, de 24 años de edad, quien jugaba en el club Real Santa Cruz de Bolivia.

(Lea también: Nacional, último de la Liga BetPlay: así quedó la tabla luego de caída del Junior)

El jugador, nacido en Apartadó, sufrió un paro cardiorespiratorio mientras adelantaba el entrenamiento con sus compañeros.

Tras caer desplomado, sus compañeros de equipo lo llevaron cargado hasta el parqueadero del estadio donde estaban realizando la jornada de entrenamiento para desplazarlo hasta un centro médico.

Ya en el hospital trataron de reanimarlo y según lo dicho a los medios locales, le realizaron los procedimientos de rigor, pero el joven no reaccionó y confirmaron su deceso.

“El club Deportivo Real Santa Cruz informa el sensible fallecimiento de nuestro jugador Guillermo Denis Beltrán, amigo, compañero y un gran profesional”, publicó el equipo en sus redes sociales.

La #familiaitagüíleonesfc lamenta el fallecimiento de nuestro ex jugador Guillermo Denis Beltrán, hizo parte de nuestras Fuerzas Básicas, debutó en la profesional en el 2019. A sus familiares y allegados nuestras sinceras condolencias.@AlcaldiaItagui @InstitutoItagui

🙏 #QEPD. pic.twitter.com/Q8Ti2MZj3y — Itagüí Leones FC Oficial (@Leonesfutbolc) March 23, 2024

Denis Beltrán se había formado en las divisiones menores del Atlético Nacional y también hizo parte del club Leones de Itagüí, pero, desde hace un año, estaba en el fútbol de Bolivia.

El vicepresidente del equipo, Adolfo Soria Galvarro, informó que “el chico tenía 24 años, era joven y uno de los atletas más destacados de nuestro equipo. Jugaba bajo el sol, sin mostrar signos de fatiga, incluso iba a la altura y no le afectaba”.

En declaraciones dadas a las afueras del hospital también mencionó que desde el momento en el que Guillermo cayó desplomado se comunicaron con sus familiares para contarles sobre lo sucedido.

Soria dijo además que el proceso de repatriación tendrá un aproximado de siete días.

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, se pronunció sobre la muerte del antioqueño, denunciando que al parecer, hubo negligencia en la atención médica inmediata que recibió el jugador.

(Vea también: Atlético Nacional anunció cambio (grande) que muchos esperaban; lo celebran como un gol)

Acolfutpro denuncia negligencia en muerte de Guillermo Denis en Bolivia https://t.co/5FZMrisZtZ — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) March 23, 2024

La denuncia se basa en las imágenes que se ha publicado en redes sociales, donde se observa que el jugador colombiano no pudo ser reanimado en el campo de juego, ya que no se contaba con una ambulancia con ese sistema. Por el contrario, Guillermo fue sacado por sus compañeros y ubicado en el parte posterior de un auto particular, mientras una persona trataba de darle reanimación manual con presiones en el pecho.

Solo cuando llegaron a la clínica Melendres el jugador fue atendido por los especialistas, pero no pudieron reanimarlo.

Desde Atlético Nacional expresamos nuestro dolor y las más sentidas condolencias para la familia del jugador Guillermo Denis Beltrán, quien tuvo un paso por las divisiones inferiores de nuestro club 🕊️💚 pic.twitter.com/LD5VK9gInv — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 22, 2024

¡VUELA ALTO QUERIDO AMIGO! pic.twitter.com/OQrNP6mScP — Club Deportivo Real Santa Cruz (@Real_Santa_Cruz) March 23, 2024

Comunicado oficial El Club Deportivo Real Santa Cruz informa el sensible fallecimiento de nuestro jugador Guillermo Denis Beltrán, amigo, compañero y un gran profesional. Rogamos al señor tenerlo en su santa gloria. pic.twitter.com/IcaKCfkais — Club Deportivo Real Santa Cruz (@Real_Santa_Cruz) March 22, 2024

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.