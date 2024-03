Este domingo 17 de marzo se conoció que la cartera liderada por Luz Cristina López, que asumió el cargo de ministra hace poco menos de un mes, presenta demoras en cuanto a pagos en reconocimientos a deportistas que han dejado el nombre del país en alto en diferentes competencias.

Pero todo no está relacionado con pagos de premios, pues también adeudan incentivos y subsidios que han prometido y que, a la fecha, no han sido pagados.

Un ejemplo de ello es lo ocurrido con los jugadores que fueron campeones mundiales de fútbol de salón en 2011, quienes 13 años después siguen esperando que les cumplan con lo que les prometieron.

“Yo no estaba representando un gobierno, yo estaba representando a un país. Me prometieron una vivienda digna y adecuar una cancha. Me quise superar alguna vez, pero por cosas de la vida, por el incumplimiento y la falta de palabra no pude ejercer todos los deseos que tenía”, le dijo Andrés Murillo, exjugador de la Selección Colombia de fútbol de salón, a Noticias Caracol.