Independiente Santa Fe igualó 1-1 ante Deportes Tolima en el juego válido de la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2024, el cual definía el liderato.

Fue un partido bastante parejo de principio a fin, digno de dos equipos que luchan por conseguir la clasificación a los ocho anticipadamente. Los goles del encuentro, en el que hubo disturbios, estuvieron a cargo de Yeison Guzmán por el visitante, mientras que el local igualó el juego a través del goleador Hugo Rodallega.

El cuadro ‘Cardenal’ intentó darle vuelta al juego, pero no fue claro al momento de la definición. Así mismo pudo haber perdido el juego sobre el final en una jugada donde el esférico dio contra el vertical.

Hugo Rodallega, quien había hablado de Dayro Moreno, llegó a 7 tantos en lo que va del semestre y está en lo más alto de la tabla de artilleros. Justamente habló en zona mixta con los medios de comunicación y allí confesó que está enamorado con este Santa Fe, tanto por sus compañeros como con la hinchada que ayer llenó El Campín.

“Quiero dejar una huella, dejar un titulo, quiero darles una alegría y meterme en la historia del club. Este equipo me gusta tanto que me tiene muy contento. Fue un punto, pero felicitarlos por el sacrificio del equipo. Este equipo me está gustando tanto que me tiene demasiado contento y por supuesto la hinchada”, inició el goleador.