Gustavo Petro nombró a la tercera ministra del Deporte desde que llegó al poder, pues las 2 primeras salieron luego de respectivos escándalos: María Isabel Urrutia, por aparentes irregularidades una serie de contratos, y Astrid Bibiana Rodríguez, por dejar perder la sede de los Juegos Panamericanos de 2027.

(Vea también: Ministerio de Hacienda dejó aburrido a Gustavo Petro: ya no le dará superpoderes)

En ese sentido, afirmó que no ha visto los beneficios de haber trasformado a Coldeportes en ministerio y dio a entender que mantiene en pie esa cartera únicamente porque la ley así lo estipula.

De esa manera, le dio la bienvenida a la nueva funcionaria, a la que le pidió menos gasto en la construcción de escenarios.

Lee También

Gustavo Petro baja caña a Mindeporte en nombramiento de nueva ministra

El jefe de Estado emitió un improvisado discurso, como es usual en él, para posesionar a Luz Cristina López y, de manera paradójica, mostrar su desacuerdo con la cartera en cuestión.

“Hay gente que ha criticado que Coldeportes se haya convertido en ministerio y yo no soy muy enemigo de esa tesis”, apuntó en principio.

Y añadió que no le halla sentido a esa dependencia del Gobierno: “No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso, no la encuentro”

De hecho, vilipendió la creación de la cartera:

“Me parece más que es una pérdida de tiempo, pero así está la norma”.

Luego, dijo que el camino del Ministerio del Deporte estaba equivocado: “En el deporte vienen pesando más los ladrillos que la educación y eso tiene un sentido: entre más ladrillos se contraten, más corrupción. Creemos que el deporte es infraestructura y no digo que no se necesite, pero no puede ser la prioridad”.

En ese sentido, pidió frenar las obras para los atletas del país: “El mensaje que voy a dar es más educación y menos cemento. Y que en cada colegio haya educación física”.

En video, las palabras de Gustavo Petro (minuto 5:10):

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.