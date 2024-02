Luz Cristina López Trejos fue designada como nueva ministra del Deporte en el Gobierno de Gustavo Petro, nombramiento que ha sido cuestionado desde diferentes sectores al considerarse como una cuota política del Partido Conservador. Ante esta situación, López Trejos hizo referencia al tema y señaló que todo se lo ha ganado con méritos.

(Vea también: Nombran a Luz Cristina López como nueva ministra del Deporte; es la tercera que ocupa cargo)

La ministra habló con La FM sobre su arribo al Gobierno Nacional y explicó que era una técnica en el sector, aunque no tenía experiencia en la parte gubernamental. Del mismo modo, recalcó que no hacía parte de una colectividad.

“Yo quiero contar que soy una técnica del sector. Yo no tengo experiencia en el sector político, yo no hago parte de ninguna colectividad política, yo no he sido presentada en particular por ningún partido político”, citó La FM sobre la declaración de López Trejos.