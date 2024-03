Por: Noticias 24/7

La carrera de los futbolistas, por lo general, es muy corta, y aunque los sueldos son altos, su tiempo dentro de las canchas no suele pasar de los 20 años. Dayro Moreno es una de las excepciones, ya lleva 21 años como profesional y acaba de romper el récord como máximo goleador del FPC.

Dayro Moreno es uno de los futbolistas que, pensando en su futuro, creó una empresa para cuando llegue el momento de retirarse. Además, incursionó en otro particular negocio que anunció durante la celebración por batir la marca de Sergio Galván Rey.

Qué negocios tiene Dayro Moreno en Colombia

El delantero tolimense volvió al fútbol colombiano en 2022, a Bucaramanga, luego de su amargo paso por Oriente Petrolero de Bolivia. Desde ese momento, empezó con la idea de tener una empresa que le pudiera dar ingresos para cuando decidiera retirarse.

“Nuevos proyectos en mi vida, les estaré contando”, publicó en su Instagram en ese tiempo.

Se trata de Art Life Construcciones, dedicada a la construcción enfocada en la ingeniería ubicada en Bucaramanga. “Tengo una empresa con un amigo de muchos años. Nosotros hacemos edificios, obras, lo que se nos aparezca. Ahí vamos muy bien con ese proyecto”, dijo en una entrevista con Eduardo Luis.

Imagen

En esa misma charla en Win Sports, en la que confesó que pudo triunfar como Falcao y James, el futbolista dijo que quiere dedicarse al tema empresarial, incluso, mencionó que incursionaría en el mundo de los agentes de jugadores: “Me voy a enfocar en lo de empresario, director técnico, la verdad no, me gusta hacer mucho de empresario, manejar futbolistas, tengo el ojo. Qué más que un goleador con ocho botines de oro“.

Dayro Moreno entra al mundo de la música

Durante la celebración por romper el récord, Dayro contó que tiene lista una canción sobre su historia. “Próximamente la voy a lanzar. Hasta ahora me la voy a aprender, es que lleva dos días”.

Se sabe que él no será quién la cante, pero no se conoce el nombre del artista encargado de la interpretación. Es una canción con ritmo de música popular.

➕ 🎶 Goleador, goleador 🎶 ¡Se celebra a rabiar el logro histórico de Dayro Moreno! ¡Emoción, canto y hasta lágrimas! pic.twitter.com/38MU2RYcca — Win Sports (@WinSportsTV) March 17, 2024

