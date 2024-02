Eduardo Luis, reconocido periodista y relator del canal Win Sports en Colombia, no solo destaca por su pasión por el deporte, sino también por su incursión en el mundo de los negocios. Más allá de los micrófonos y las cámaras, el comunicador destapó varios secretos en una entrevista que concedió a ‘SíSePuedCast’ en YouTube.

Uno de los proyectos más destacados de Eduardo Luis es su incursión en el mundo gastronómico con la apertura de ‘Pidan Domicilio’, un restaurante en el que incluyó hamburguesas con nombres de grandes jugadores y figuras del deporte. El sitio también es conocido porque allí se pueden ir a ver partidos de fútbol y se disfruta de un buen ambiente.

Cómo es el negocio que tiene Eduardo Luis en Bogotá

Eduardo Luis contó en la entrevista detalles del negocio: “Tengo el restaurante con mi hermana, toda la carta es hecha por mí. Me considero un catador de hamburguesas, pero soy malo para vender. El negocio no es que sea un éxito, porque soy muy miedoso para eso, no me gusta arriesgar plata”.

De igual manera, reveló en el citado pódcast cuántos días está en el lugar y qué otro negocio tiene también en el mismo sitio donde montó el restaurante: “Todos los días voy y yo atiendo cuando estoy. Ahí mismo donde queda Pidan Domicilio queda ‘Toxi radio’, que es la emisora que yo monté.

Finalmente, Eduardo Luis reveló que pasó duros momentos con su negocio durante la pandemia del COVID-19, pues tuvo que cambiar muchas cosas con las que había empezado y decidió ponerlo junto a su otra empresa para tener una mayor comodidad.

“Yo empecé en pandemia, me tocó ponerlo en el barrio Modelo Norte porque yo me quebré horrible, perdí mucho dinero y terminé montándolo en un centro comercial pequeño. Eso es de un paisa y me dijo que montara eso ahí. Por ahora estoy cómodo y después seguramente haré otro. No es muy lindo, no es lujoso, pero es acogedor”, señaló.

