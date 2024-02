Eduardo Luis López soltó una perla durante una entrevista con El Espectador, al confesar que, si se vincula a la política, uno de sus sueños sería aspirar por la presidencia de la República.

Si bien el narrador antioqueño mencionó que para las personas mediáticas es difícil surgir en dicho campo, contó que le gustaría llegar a la Casa de Nariño, pues es un fiel creyente de que sí se les puede ayudar a las personas desde esa rama.

“Ojalá que el día que me meta a la política no tenga problemas económicos. Me gustaría ser presidente de la República, pero eso no es tan simple. De hecho, nosotros no tenemos credibilidad. Casi todos los que somos de los medios y que nos metemos a la política nos quemamos, casi todos”, dijo.