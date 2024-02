Aunque Iván Mejía ya está retirado de los medios, sus seguidores continúan pendientes a sus redes sociales por las opiniones que suele compartir sobre diversos temas, principalmente de fútbol.

(Vea también: Carlos A. Vélez asombró con despedida en Win Sports durante transmisión América-Nacional)

Por su parte, Carlos Antonio Vélez continúa en transmisiones deportivas con el Canal RCN y Win Sports, además de seguir al frente del espacio radial ‘Palabras Mayores’ que conduce hace más de 30 años.

Ambos sostienen dos de las carreras más largas y respetadas del periodismo deportivo en Colombia, pero lo que pocos saben es que cuando jóvenes iniciaron por caminos muy diferentes al de los medios.

Así lo contaron hace unos años en una entrevista con Sarmiento TV, donde dieron detalles de las profesiones que tenían pensado ejercer inicialmente.

“Yo comencé a estudiar Derecho, iba en cuarto semestre y debía materias de tercero, segundo y primero, hasta que un día decidí que lo mío no era el derecho. El derecho no es para las personas que se estudian y se preparan, sino para las que tienen medios económicos para triunfar en las cortes”, explicó Iván Mejía en el mencionado diálogo.

Al decidir que no estudiaría más Derecho, Mejía optó por seguir su máxima pasión: “Decidí que eso no era lo mío, que lo mío era hablar de fútbol”.

Lee También

En el caso de Carlos Antonio las cosas fueron muy diferentes, pues pensó en tomar el camino religioso, pero finalmente terminó en el periodismo.

“Yo fui seminarista. De pronto aspiré a ser sacerdote en aquella época, me imagino que sí porque o si no, no hubiera entrado al seminario. Digamos que esa es parte de mi historia pasada”, comentó al respecto en la misma entrevista.