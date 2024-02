Para nadie es un secreto que el ‘Toxi’ —como se le conoce— es uno de los periodistas deportivos más queridos del país. Su particular forma de narrar y opinar de fútbol, sumado al carisma que tiene con la gente, han hecho que poco a poco se gane un lugar importante dentro del gremio.

(Vea también: Carlos Antonio Vélez tiró nuevo dardo a James Rodríguez: “Es como los dinosaurios”)

A él se le conoce siempre risueño, pues a lo largo de los años ha manifestado que su objetivo en la vida es ser feliz, y esa filosofía la trata de aplicar en todo momento. Sin embargo, en los últimos días mostró su faceta más sensible y lo hizo en una entrevista cuando habló de uno de los temas que más lo ha marcado en su vida: la muerte de su papá, Carlos Freddy López.

Esta ocurrió el 30 de diciembre de 1997 y, según le contó al programa ‘Claro oscuro’, de El Espectador, recuerda ese episodio como la vez que más ha llorado en su vida.

“Yo estaba de turno en Rumba Estéreo, era DJ, y llegaron a buscarme como a las 5 o 6 de la tarde para llevarme a un hospital y yo ni siquiera sabía. Me dijeron ‘venga que su papá lo necesita’… pero, a un hospital, algo le había pasado”, dijo inicialmente el narrador antioqueño.

Acá, el video en el que recordó lo ocurrido:

En su relato, López aseguró que ese día había hablado con su papá horas antes, ya que había tenido que hacerle un favor en una moto que él le había regalado.

“Me acuerdo tanto porque había caído un aguacero tremendo y mi papá me había pedido un favor de que le llevara una cuenta de cobro y yo me demoré muchísimo. No sé por qué estaba tan contento de hacerle ese favor a mi papá. Él estaba en una finca supuestamente y resulta que le dio un infarto. Cuando llegué al hospital simplemente mi hermano me dijo: ‘Mi papá se murió’”, mencionó al respecto en el mencionado medio.

Eduardo Luis López señaló que lloró tanto que, incluso, sintió que su padre se le apareció momentos después para dejarle un mensaje.

“Yo lloraba todos los días. Me acuerdo de que iba en la moto y lloraba, estaba en la emisora y lloraba, en la casa lloraba. Mi papá era mi ídolo. Lo que amaba a mi papá era increíble. Yo soñaba ser algún día el narrador de mi papá porque él era comentarista […]. Me acuerdo estar en casa entre dormido y no sé si fue una aparición o un sueño, pero recuerdo que yo estaba en la emisora, mi papá entró, me abrazó y en ese sueño me dijo ‘hijo, déjeme descansar’”, contó, con voz entre cortada en ese mismo espacio.

Lee También

A pesar de que ya han pasado más de 26 años, Eduardo Luis confesó que llora cada vez que lo recuerda.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.