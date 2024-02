Clara Támara es una de las periodistas deportivas colombianas más reconocidas en el país, dado que ha tenido una amplia trayectoria tanto en canales de televisión como en programas de radio y por eso es que muchos la siguen y comparten las opiniones que da sobre el fútbol y, más específicamente, sobre su amado Junior de Barranquilla.

De hecho, la actual presentadora de las noticias del DirecTV ahora estará más cercana a la gente debido a su participación en Pulzo Deportes, un proyecto en el que estará acompañada por Antonio Casale, Rafael Cifuentes y el narrador argentino ‘Bambino’ Pons.

Sin embargo, hay que destacar que aunque es muy reconocida en el medio, igual hay muchas dudas sobre ella, las cuales decidió resolver de la mejor manera posible en diálogo con Pulzo.

Cuánto mide y cuántos años tiene Clara Támara

En cuanto a su estatura, que es uno de los datos que más buscan las personas acerca de los presentadores, periodistas y más, Clara confesó que mide 1.73 y que tiene 37 años de edad, de los cuales la mayoría se los ha dedicado al deporte y el periodismo.

Clara Támara soñaba con estudiar medicina

Algo que pocas personas conocen acerca de la periodista es que antes de comenzar en su carrera con el periodismo, su verdadera vocación era ser médica. Sin embargo, al ser amante de los deportes y con su extrovertida forma de ser, se le abrió una puerta para trabajar en la emisora Los 40 Principales y allí fue que decidió seguir por ese camino.

“De hecho yo he hecho varios cursos de primeros auxilios y todo eso, porque me gusta mucho ayudar a la gente, pero en el colegio yo era la que promocionaba los eventos deportivos y así se me abrieron las puertas para meterme por este mundo“, señaló Támara.

¿Clara Támara fue pareja de Martín de Francisco?

Una de las preguntas que más hacen los usuarios de Internet cuando buscan información sobre la periodista sincelejana es acerca de una supuesta relación que tuvo con el también periodista Martín de Francisco, pero entre risas Clara aclaró esas versiones.

“No, nosotros trabajamos juntos en el programa ‘El diario’ de Télmex. Me río mucho de sus chistes porque tiene un gran sentido del humor y nos llevamos muy bien, pero hasta ahí. Solo somos muy buenos amigos”, explicó Clara.

Qué tan importante ha sido Antonio Casale en la carrera de Clara Támara

Sobre el periodista, con quien compartirá en Pulzo Deportes, agregó: “A Casale lo conocí justamente en Los 40 Principales y fue mi primer jefe en el mundo profesional. Luego nos volvimos a juntar en otro programa de televisión y él era el director, entonces también fue mi jefe. Es un gran ser humano y uno de los mejores jefes que he tenido, por lo que tengo la fortuna de seguir compartiendo con él en espacios como estos“.

Por qué salió Clara Támara de ESPN

Uno de los puntos que más reconocimiento le dio en su carrera fue cuando llegó al canal ESPN en 2014, justo para el Mundial de Brasil y, dos años después, los Juegos Olímpicos de Río. Sin embargo, su estadía allí no fue muy larga, dado que tomó la decisión de volver a Colombia por la falta que le hacía su familia.

“Yo soy muy apegada a mi familia y la verdad me estaban haciendo mucha falta. En el canal no lo podían creer porque se venían los Olímpicos y, como yo hablo portugués, era una gran oportunidad, pero no aguanté más y por eso me devolví a Colombia”, contó.

