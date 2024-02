Este martes 6 de febrero, la comunicadora oriunda de Ocaña publicó unas imágenes desde el set de grabación del canal Teleantioquia, donde comenzará de ahora en adelante.

(Vea también: A qué se habrían dedicado Carlos A. Vélez e Iván Mejía si no hubieran sido periodistas)

“Ahora también nos vemos en Teleantioquia. Honor y orgullo al cumplir este sueño, de poder acompañarlos en el canal de los antioqueños”, escribió en su cuenta de Instagram, donde compartió un carrusel de fotos sobre su nuevo reto profesional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sheyla García (@sheylagarcia07)

Según se aprecia en las imágenes, Sheyla García estará acompañada por Nicolás Sierra, periodista de ESPN, y Jhon Jaime Osorio, de Blu Radio, en un nuevo espacio llamado Teleantioquia deportes.

“Esta tierra me ha dado tanto y esta vez es cómplice, una vez más, de una nueva alegría en mi vida. Antioquia me sigue regalando muchísimo amor y felicidad”, agregó en su escrito la periodista deportiva.

Qué pasará con Sheyla García en Win Sports

Ante el sorpresivo anuncio, varios de sus seguidores reaccionaron y le preguntaron por su trabajo en Win Sports, canal en el que ha ganado gran parte del reconocimiento del que goza hoy en día.

Sin embargo, la comunicadora les dio un parte de tranquilidad al confirmar que continuará con sus labores en el mencionado medio, donde participa en transmisiones —incluso fue amenazada en una de ellas hace poco— y programas como ‘Saque largo’.

Lee También

“Gracias a todos por ser felices con mi felicidad, por celebrar mis logros y anhelos como propios […]. Gracias a Win Sports por estar conmigo siempre. No me he ido (hay ‘Shey’ para rato) y estaré más feliz que siempre en ambas pantallas”, explicó García en la misma publicación.

El programa Teleantioquia deportes se transmitirá por la señal principal del canal de lunes a viernes desde las 8:00 p.m.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.