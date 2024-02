El momento que vive la prensa deportiva en el país no es el mejor, dado que ahora hay muchos que quieren ser el centro de la noticia y eso a otros no les gusta, por lo que hay acusaciones, señalamientos y más que al final no hacen parte del trabajo en sí.

En el Valle del Cauca no es la excepción, dado que en medio de los programas de opinión y debate muchas veces los comunicadores no se ponen de acuerdo y por eso las conversaciones van subiendo su tono, al punto de que se atacan y al final los programas terminan siendo de todo menos informativos.

De hecho, ese fue el caso que ocurrió en el programa ‘Sin anestesia’ de Zona Libre de Humo, cuando el periodista Carlos ‘El petiso’ Arango se enfrentó a Jorge Puerto Ladino, al punto de que terminó expulsándolo del espacio porque “ya no quería hablar más”.

De hecho, hubo un momento donde se metieron con las fuentes, con la forma de buscar la información y hasta con el aspecto físico del otro, por lo que el pedido de “respeto” se hizo evidente en la conversación.

Pelea entre periodistas deportivos

Todo comenzó cuando Ladino pidió la palabra y aseguró que por fin lo dejaban hablar, a lo que Arango le respondió que todo el mundo podía opinar de forma libre y que no se victimizara por la situación.

Así se desarrolló la discusión:

-Jorge Puerto Ladino: “Ahora sí creo que puedo hablar”.

-Carlos Arango: “Claro que puede hablar. Aquí hay democracia. Acá todos pueden hablar. No te hagas la víctima que eso no me gusta”.

-Ladino: “Yo no me estoy haciendo la víctima, el que está irascible es usted y no tengo la culpa. No digamos mentiras para quedar bien. Ahora sí, según las estadísticas el jugador Galván ya tenía cuatro goles en cinco partidos acá”.

-Arango: “Las que te mandan tus amigos siempre. Las que nunca conseguís vos”.

-Ladino: “Será que vos consigues muchas”.

-Arango: “Más que vos, sí. Respeta”.

-Ladino: “Dejemos ahí porque hoy a usted no se le puede hablar”.

-Arango: “Te pasó la Sansón. Te bajaste el cabello y estás de piedra”.

-Ladino: “Respete y no se meta conmigo”.

-Arango: “Haceme un favor y retírate. A medio día hablamos. Chao, hablamos”.

-Ladino: “Yo no tengo que hablar con usted nada”.

-Arango: “Por favor, te salís de la transmisión. En la mañana no te quiero. No quiero contar contigo, tú lo sabes”.

El ambiente entre los periodistas deportivos en Cali, desde hace días, está para alquilar balcón. Hoy, porque hay una nueva a diario, ‘Petiso’ vs Jorge Puerto Ladino. pic.twitter.com/M7cjyzyuLe — Paolo Arenas (@PaoloArenas) February 5, 2024

Esto desató toda clase de comentarios en las redes sociales, ya que muchos aseguran que esos ya son temas personales y que no le aportan nada al programa. Además, los usuarios de X aseguran que parece libreteado porque las discusiones ya parecen actuadas y lejos de la realidad.

