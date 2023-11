Usualmente, ambos espacios se unen a las 4 de la tarde, cuando uno le da campo al otro, lo que es aprovechado para tocar distintos asuntos entre los panelistas.

En ese sentido salió a flote el tema de Rock al Parque, festival que se celebró en Bogotá entre el 11 y 13 de noviembre y acerca del cual hubo opiniones divididas que terminaron con la falta de respeto de Esteban Hernández, presentador de ‘Voz populi’, a Javier Hernández Bonnet, director de ‘Blog deportivo’.

De hecho, la situación fue tan acalorada que Jorge Alfredo Vargas, conductor de ‘Voz populi’ debió intervenir en defensa de Hernández Bonnet.

Cruce entre Javier Hernández Bonnet y Esteban Hernández en Blu Radio

Todo comenzó cuando Hernández Bonnet apuntó que Rock al Parque había “perdido calidad” debido a cartel de bandas que hubo en esta edición. En ese instante Esteban Hernández lo contradijo aduciendo que este año se registró la asistencia más alta de la historia. Pero Hernández Bonnet replicó asegurando que una alta asistencia no se refleja en un buen espectáculo,

Posteriormente, los ánimos se calentaron y el contrapunteo elevó tanto su tono que Hernández Bonnet terminó abandonando el set:

– Esteban Hernández: No sé si los grupos estuvieron buenos o no porque yo no asistí.

– Javier Hernández Bonnet: Ah, no. Está hablando de lo que no sabe. Perdimos el tiempo.

– Esteban Hernández: ¿Y usted sí fue?

– Javier Hernández Bonnet: Lo vi por televisión y por eso digo que ningún grupo me gustó.

– Esteban Hernández: Están opinando ustedes con la ligereza que a veces la gente opina sobre el fútbol.

– Javier Hernández Bonnet: Si usted no fue, cómo va a hablar, no entiendo. Cómo va a hablar de lo que no vio. Es más, me voy a retirar en este momento porque no voy a discutir con alguien que no tiene argumentos.

La actitud del comentarista tuvo que ver con que Esteban Hernández, especializado en música, no supo decir cuántos invitados internacionales hubo en Rock al Parque ni cuáles fueron las bandas principales.

Irrespeto a Javier Hernández Bonnet en Blu; Jorge Alfredo Vargas lo defendió

Pese a que el periodista deportivo ya no estaba en la cabina de transmisión, Esteban Hernández continuó con la discusión, pero en vez de justificar su postura, se siguió hundiendo más

“A mí no me gusta el rock y no asistí al festival”, apuntó. En consecuencia, el panelista Felipe Zuleta replicó: “¿Entonces para qué dice tantas güevonadas?”.

Fue ahí cuando Esteban Hernández se mostró grosero con el ausente Hernández Bonnet, al que llamó “vaca sagrada” y le dedicó otras vulgaridades.

“Acá hay unos señores que quieren decir cualquier güevonada y creen que porque son unas vacas sagradas hay que escucharlos y el resto tiene que quedarse callados”, vociferó.

En consecuencia, Jorge Alfredo Vargas intervino a favor de Hernández Bonnet y reprendió al atrevido periodista.

“Con respeto, con altura, por favor. No con ataques de tipo personal. No le diga vaca sagrada ni esas cosas, no vamos a caer en esos términos”, expresó.

La salida en falso fue tan lamentable que Esteban Hernández agregó: “Hay que respetar los gustos”, lo que enfureció a Felipe Zuleta, que también regañó al grosero locutor.

“En esta mesa, el único que ha irrespetado a otros es usted”, dijo Zuleta y el tema se acabó.

