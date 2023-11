Lucas Jaramillo reaccionó con vehemencia luego de que el comentarista Iván Mejía hubiera rechazado el llamado de Yerry Mina para los partidos de la Eliminatoria suramericana ante Brasil y Paraguay del 16 y 21 de noviembre, respectivamente.

El periodista apuntó en un venenoso trino que Mina era “sobrevalorado, tronco, agrandado y petulante” y que había sido llamado por conveniencia comercial a la Selección Colombia por el entrenador argentino Néstor Lorenzo.

“Jugador discretísimo, pero de la cuenta de Lucas”, señaló Mejía para dar a entender que habría un aparente negocio oculto en la convocatoria del defensor caucano.

Y aunque el comentarista no dijo si se refería a Lucas Jaramillo, el portal de noticias deportivas Futbolred, perteneciente a El Tiempo, sí lo hizo y publicó la foto de Jaramillo en un artículo al respecto.

En consecuencia, Jaramillo contragolpeó contra ese medio de comunicación y contra el periodista en cuestión.

Lucas Jaramillo ataca a Iván Mejía y a Futbolred señalamiento en su contra

El exfutbolista arrancó su despachada compartiendo el artículo de Futbolred, página a la que descalificó por su falta de rigor: “Al menos hagan la tarea antes de replicar, home”.

Y le aclaró a ese portal que no tiene nada que ver con el zaguero: “No solamente no manejo a Yerry Mina, sino que no tengo un solo jugador convocado en esta Selección”.

En consecuencia, les dio su taponazo a los periodistas de esa web:

“Ustedes se pasan de mediocres”.

Pero su desatada no paró ahí, ya que la remató cargando tintas hacia Iván Mejía, de quien surgió el rumor:

“Iván Mejía [se pasa] de cizañero. Qué ganas de hacer daño sin motivos, mano”.

Finalmente, se llevó por delante a otro aparente viejo conocido del que no quiso dar el nombre, pero que muchos seguramente identifican: “Ya era suficiente con el otro mala leche”.

Acá, la publicación de Lucas Jaramillo:

Al menos hagan la tarea antes de replicar ome. No solamente no manejo a Yerry Mina sino que no tengo un solo jugador convocado en esta Selección. Ustedes se pasan de mediocres e Iván Mejía de cizañero. Que ganas de hacer daño sin motivos mano. Ya era suficiente con el otro mala… https://t.co/Ph78IbNtHa — Lucas Jaramillo (@LucasJaramilloD) November 12, 2023

