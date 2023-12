Lo ocurrido este domingo 3 de diciembre en el estadio Polideportivo Sur de Envigado, donde seguidores de Atlético Nacional intentaron ingresar al campo y provocaron la suspensión del partido, es un nuevo hecho bochornoso para el fútbol colombiano.

Pero la agresión no fue solo con los jugadores, a quienes les tiraron diferentes objetos desde las tribunas, pues la periodista de Win Sports Sheyla García también fue víctima de ataques y hasta de amenazas por parte de un mal llamado ‘hincha’.

Y es que, según contó la comunicadora en Publimetro, un sujeto le arrojó una botella llena de agua y se le acercó para intimidarla en reiteradas ocasiones.

Qué le pasó a Sheyla García en partido de Nacional

En su relato, la periodista deportiva aseguró que el recipiente iba dirigido a su cabeza, pero por fortuna logró esquivarlo.

“Afortunadamente vi quién me la tiró, la vi venir y alcancé a correrme […] Me pegó en la espalda, porque me moví, no me pegó en la cabeza”, le dijo al periódico mencionado.

No contento con ello, el hombre que le tiró la botella se le acercó y la recriminó por estar haciendo su trabajo.

“Yo vi quién era y el hincha que me la tiró se vino a amenazarme y a decirme que no los grabara, que apagara las cámaras. Yo refuté que cómo así, que respetara y no me agrediera. Me dijo que yo era una vendida que los estaba grabando”, agregó García en el mismo diario.

De hecho, y según la periodista, la ayuda de otras personas impidió que el sujeto la agrediera en más oportunidades.

“La gente se le fue encima porque tenía otra botella lista para lanzarme y me dijo que me iba a matar”, concluyó la reportera de Win Sports en el mismo periódico.

