Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Manuel Acisclo Córdoba es uno de los jugadores de antaño más recordados por sus exitosos pasos por Millonarios, Independiente Santa Fe y varios otros clubes más del fútbol colombiano.

Sin embargo, ahora su hijo es quien decidió continuar su legado y ahora él brilla de gran manera, no solo en el fútbol internacional, sino, recientemente, con la Selección Colombia: Jhon Córdoba.

(Vea también: Luis Díaz aterriza a hinchas de la Selección Colombia y habla de su futuro en Copa América)

“Los únicos padre e hijo que hemos hecho gol en selección mayor somos John y yo. En selección mayor con Colombia”, de esta manera inició su intervención Acisclo en palabras para ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

Sin embargo, decidió remarcar sus diferencias a la hora de jugar, asegurando que él, en su momento, era más rápido que Jhon, quien hizo el primer gol a Rumania. “Creo que yo fui mucho más hábil que Jhon, un poquito más rápido, pero Jhon es mucho más potente y yo creo que tiene un mejor cabezazo que yo, él es muchísimo más fuerte, más potente y es de los más hábiles en ese aspecto”, recalcó.

Tras ello, aprovechó la oportunidad para recordar como jugaba años atrás. “Llego como puntero derecho y cuando llegué a Millonarios ya (Jorge) Pinto me colocó de delantero centro, pero en un principio yo era puntero derecho, pero ya en millonarios jugué de delantero, jugaba con Arnoldo Iguarán y había otro delantero que era Enrique Villalba”.

Lee También

Sobre como maneja Jhon Córdoba los días de partido

“El día del partido yo a él no lo llamo. Yo a él lo llamo después de que termine el partido, ahí sí es que hablo con él. Y normalmente me gusta ver el partido totalmente solo. Normalmente después de los partidos no le digo nada. No le digo nada sobre el partido, simplemente a veces le digo, como: ‘jugaste bien’, Pero al otro día sí le digo como: ‘Hey, mira esto. Muévete así’. Pero cuando uno sale del partido, uno está caliente, entonces no le digo nada. A veces le puede contestar mal a uno, por eso tampoco me gusta hablarle después del partido”.

(Lea también: [Video] El gran gesto de James con hincha en silla de ruedas tras Colombia vs. Rumania)

¿En dónde debe jugar Jhon Córdoba?

“Me acuerdo de que en algún equipo lo tiraban por derecha, pero no siempre, pero el Fuerte de John es el centro. Él tiene que ser delantero en punta y está acostumbrado, sobre todo, a jugar solo arriba. Obviamente, arropado con los jugadores que van por fuera y los que van detrás de él”.

¿Debe ser el delantero de la Selección Colombia?

“Ahorita estamos viendo qué delantero tiene que ser el delantero titular de la Selección Colombia y obviamente el técnico tiene jugadores en los que confía, independientemente del rendimiento que tengan, pero a la medida que usted tenga también un buen rendimiento en su equipo, obviamente que lo van a mirar”.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.