Una trágica noticia para el deporte se conoció en las últimas horas, luego de que se confirmara el deceso del congoleño Ardi Ndembo, quien murió como consecuencia de las lesiones que sufrió hace 3 semanas en el combate que perdió ante el cubano Néstor ‘El toro’ Santana en el marco del evento de la Team Combat League en Las Vegas, Estados Unidos.

(Vea también: “Luis Díaz, vendido”: sorpresa en Liverpool por futuro del colombiano; destino sería claro)

Según el diario The New York Post, el luchador de 27 años duró internado durante tres semanas en estado de coma, después de sufrir un fuerte golpe en su cabeza que terminó con el nocaut en su pelea por la categoría de peso pesado, el pasado 5 de abril.

Ndembo cosechaba un récord de victorias de 8-0 y ante Santana fue su primera derrota. Lo que nadie se imaginó fue que iba a quedar inconsciente por varios minutos y días después terminaría falleciendo a causa de los golpes recibidos.

Viva Promotions, una de las organizadoras del evento, publicó en su cuenta X que lamentaban lo ocurrido.

We at Viva Promotions mourn the loss of Ardi Ndembo, a talented Congolese boxer who tragically passed away after a knockout in a Team Combat League match on April 5. He remained in an induced coma until his untimely death.

RIP Ardi Ndembo! 🙏🕊️ pic.twitter.com/MbHkyIpeIB

— VIVA PROMOTIONS (@VIVAPROMOTIONS1) April 26, 2024