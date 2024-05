Por: Gol Caracol

Luego del fallecimiento de Ricardo ‘Pitirri’ Salazar, Ricardo ‘Gato’ Pérez tomó el cargo de director deportivo de Millonarios, siendo anunciado por los aires como uno de los grandes refuerzos de los ‘Embajadores’ para próximos procesos.

Pues bien, resulta que el también exjugador venía destacándose como el gerente deportivo de la Dimayor y tras algunos años en el cargo, decidió dejar la División Mayor del fútbol para vestirse de azul y volver a uno de los clubes donde brilló.

Bajo este contexto, en charla con ‘ESPN’, el ‘gato’ reveló la razón que hay detrás de haber decidido sumarse como nuevo director deportivo de Millonarios y qué es lo que buscará hacer bajo este cargo. “Ahora, busco desarrollar mi carrera, como la he venido haciendo desde Fortaleza. Entonces, creo que es una linda oportunidad seguir con el desarrollo de mi carrera en el club que me vio nacer, que es Millonarios“, explicó en primera instancia.

“No he tenido la oportunidad de devolverle lo que me dio ‘Millos’ a mi carrera y, al final, espero poder hacerlo ahora, como lo hice con América y mucho más. Entonces, yo creo que esa es mi motivación personal y también siendo de Bogotá, que estoy en mi casa y eso es una forma de poder demostrar y devolverle a la gente el cariño que siempre me tuvo y el que sentí ahora que regrese”, decidió agregar de manera emotiva el ahora director deportivo del cuadro azul de la capital de Colombia.

