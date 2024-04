Máyer Candelo, exentrenador del Deportivo Cali y referente del fútbol colombiano, habló con el diario As sobre la oportunidad que tuvo de jugar en Atlético Nacional, antes de vivir su segunda etapa en Millonarios.

El otrora ’10 del ‘Embajador’ explicó que estando en Universitario de Perú, en 2009, le llegó una buena propuesta para viajar a Medellín y vestir la camiseta del verde, pero una oferta de Juan Aurich a última hora acabó con el negocio.

“Me salió una propuesta de Colombia de uno de los equipos más grandes de Colombia. Ahí llega el profe Reynoso. No me vine a Colombia, me quedé en Perú, en el Aurich“, dijo.

Y añadió: “Ya había hablado todo con Nacional, todo estaba muy bonito, solo era bajarme del avión. Yo tenía una deuda económica en Universitario, los del Aurich arreglaron con ellos y dijeron: ‘Mejor se lo presto a ustedes y le pagan a él’. Nacional no iba a pagar eso que me debía Universitario y el Aurich se encargó de toda la deuda, pagaron de una y firmamos el contrato”.

Millonarios, el más grande de Colombia para Máyer Candelo

Candelo dejó claro que no se arrepiente de no fichar por Atlético Nacional, teniendo en cuenta que después volvió a Millonarios, uno de los equipos de sus amores y al que considera como el “más grande de Colombia”.

El vallecaucano confesó que fue muy feliz en su segundo pasó por el azul, sobre todo, porque alzó la Copa Colombia 2011 y la Liga 2012.

“Después llegué al más grande que es Millonarios y viví cosas maravillosas, tenía una revancha que cumplir también. De pronto llegando a Nacional no hubiera podido tener esa oportunidad que tenía marcada en la mente desde que me fui en 2002. Afortunadamente, volví y hoy soy feliz de haber cumplido lo que quería con Millonarios. Hay un sentimiento mutuo”, precisó.

