El debate sobre los mejores jugadores en la historia de cada equipo o de todos los tiempos es una situación que no pasará de moda en la opinión pública. En esta oportunidad, tomando el caso particular de Millonarios, el VBar Caracol recientemente hizo un sondeo en el que cuestionó si David Mackalister Silva era el jugador más destacado del siglo en la institución, a la que muchos hinchas respondieron de manera afirmativa y otros pusieron diferentes opciones

Respondiendo a la pregunta, el propio capitán del cuadro bogotano, que jugó ante Cúcuta, se refirió al respecto en diálogo con el programa. El jugador no pudo ocultar su modestia y postuló a otro candidato a ese rótulo de mejor jugador del siglo actual. “No, me parece un poco engreído, si se puede usar la palabra. Yo creo que Máyer (Candelo) fue muy importante, un jugador que representó mucho y que no tuvo títulos, pero que estuvo poniendo la cara”, contestó.

Willington Ortiz, que está casado desde hace mucho tiempo, expanelista del VBar y también histórico de Millonarios, aseguró que, para él, Mackalister sí era el jugador del siglo del club, a lo que contestó: “Es un orgullo que una persona como él me tenga en ese concepto y es muy gratificante para uno que una persona como esas lo haya dicho”, dijo.

#ElVbarCaracol 💙¿Es Macalister Silva el mejor jugador de Millonarios del siglo? ✍️Opine con nosotros en El Vbar Caracol 📻Los leemos, desde las 2 de la tarde por @CaracolRadio pic.twitter.com/obSvIE7VSN — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) October 31, 2023

Respecto a la nueva final con Atlético Nacional, esta vez por Copa Colombia, resaltó que es una oportunidad para seguir marcando una era en la institución. “Para nosotros es una nueva final, un nuevo partido y una nueva oportunidad. En nuestra cabeza como grupo está poder marcar una era, hacer historia y quedar en esos recuentos de que uno hable de aquí a mañana y marque algo en el fútbol. Esa es una oportunidad y no la veo como una revancha sino como una oportunidad”, resaltó Macka.

“Hemos aprendido a resolver las situaciones que nos presenta el partido con una idea que es desde la tenencia, pero sabiendo defender cuando hay que hacer, sabiendo sufrir y sabiendo hacer transiciones. Mas que cambiar es ampliar las posibilidades”, agregó sobre lo que ha cambiado de la final anterior a esta que están próximos a disputar.

Finalmente, habló del sueño que tiene de poder jugar junto a su hijo Matías, quien ya ingresó a la Sub-15 del equipo. “¿Qué más quisiera? Pero primero hay que buscar y trabajar para que él llegue y buscar y trabajar para que yo me pueda mantener. Sabemos cómo es el fútbol tan dinámico entonces toca trabajar fuerte para uno mantenerse y el otro poder llegar”.

