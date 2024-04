Por: Gol Caracol

Nuevamente en el ambiente del fútbol colombiano se viene hablando de la precaria situación económica por la que pasa Deportivo Cali, que además de eso tiene una inestabilidad en lo administrativo y sus asociados están evidentemente divididos. Todo esto sumado a la irregular campaña en la Liga I 2024 del fútbol colombiano, en la que los ‘Azucareros’ ocupan la casilla quince, con 15 puntos.

Ante ese presente, preocupante por demás, el que apareció para referirse sobre el tema fue Máyer Candelo, quien fue jugador de equipo vallecaucano y entrenador en el año 2022. Y en una entrevista con el espacio ‘Hora de juego’, el otrora volante de creación hizo confesiones de lo sucedido previo a un partido entre Cali y Cortuluá, en el estadio 12 de octubre, que solamente se jugó hasta el minuto 78, ante hechos de violencia de un sector de hinchas que invadieron la cancha.

“A mí en el hotel en Tuluá, esa noche llegaron unos hinchas, entraron al hotel, se sentaron a hablar conmigo y me dijeron usted ha sido ídolo de nosotros, lo queremos de corazón porque usted sí, cuando jugó fútbol, se entregó, y sabemos que usted es un hincha de verdad. Pero le queremos decir que le pida a Dios que mañana no pierdan, porque ya está pagado todo lo que va a pasar. Eso no viene de hoy, entonces no es normal que los mismos que le pagaron vengan y te cuenten. Yo les decía, y les parece bien como hinchas, están dañando lo que ustedes más aman. Prestarse para una locura de estas, cuando lo que estamos destruyendo nosotros como hinchas es nuestra institución”, explicó Candelo inicialmente.

El vallecaucano agregó que “tenía toda la ilusión, todo el amor, todo el deseo de querer aportar en la institución. Porque eres un doliente de la institución, primero, porque eres hincha; segundo, porque nací ahí. Desde los 7 años llegué a la institución y me formé como persona y como ser humano; después, como futbolista. Uno ama a su equipo y no quiere que se vivan estos momentos. Pero la realidad es otra“.

Candelo, elegido como el jugador del siglo en Millonarios por Mackalister Silva, también le dio un vistazo a la crisis y resaltó que “te digo que es difícil hoy, culpar solamente a los jugadores, a los entrenadores, y no mirar más allá. Entonces, son manejos diferentes que hay, que no sé a quién le convendrán o qué buscarán más allá de la institución, que están haciendo que todo esto pase y se viva”.

