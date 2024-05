Este miércoles primero de mayo, horas después de que el América de Cali anunciara la terminación de su contrato, César Farías se refirió a lo ocurrido y señaló que soportó situaciones difíciles desde el momento de su llegada.

En una entrevista con Telepacífico Noticias, el entrenador venezolano explicó las razones que desencadenaron en su salida, pese a que tenía contrato hasta diciembre de este año.

“Realmente no cumplimos con los objetivos planteados y nos cesaron de una manera establecida, que estaba en el contrato, y esto es parte del fútbol”, afirmó Farías en dicho medio.

Acá, las palabras de César Farías:

En sus declaraciones, el técnico les tiró un dardo a las directivas, señalando que tenía conocimiento pleno de lo que ha ocurrido en el equipo durante los últimos meses. Incluso, aseguró que tenía claro que llegar al América iba a ser “un problema”.

“Yo lo sabía antes de llegar acá porque mi representante me dijo: ‘Estás comprando un problema porque, desde que estos dueños están, han tenido 16 entrenadores’. Yo sabía que podía suceder”, agregó en el mismo espacio informativo.

César Farías también se lavó las manos por el fracaso del club en la Copa Sudamericana y la Liga Betplay, en la que tenía el objetivo de clasificar a los cuadrangulares. Incluso, enfatizó en que él no armó el equipo que dirigió.

“Yo no armé el equipo, no traje a ningún jugador, no hice pretemporada, vine en un momento difícil y me tocó soportar todo lo difícil”, detalló el venezolano en la misma entrevista.

Por último, negó los supuestos problemas que había dentro del plantel y aseguró que nunca ha tenido inconvenientes con sus dirigidos a lo largo de su carrera deportiva.

“No [tuve problema], con nadie. Me causa un poco de risa. En mi carrera he discutido con los rivales o con la prensa, pero nunca con los de mi equipo. Internamente, puedes tener un punto de vista distinto o no. No me gustan las falsedades y digo las cosas como son. Me gusta un lenguaje de transparencia y eso parece que no le agrada a mucha gente”, concluyó César Farías sobre lo que fue su salida del América.

Acá, lo dicho por el América sobre la salida de Farías:

📄 Comunicado oficial | César Farías. pic.twitter.com/YqkRBSHgny — América de Cali (@AmericadeCali) May 1, 2024

