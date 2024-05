Este martes 30 de abril, el conjunto ‘Escarlata’ confirmó la salida del entrenador venezolano, quien duró apenas un poco más de tres meses en el cargo y dejó el barco después de lo que fue la eliminación de la Copa Sudamericana y de la Liga.

En sus explicaciones, el equipo vallecaucano aseguró que la decisión se dio por mutuo acuerdo, “cumpliendo las condiciones contractuales estipuladas en el contrato”.

¿Qué problemas había en América con César Farías?

Aunque se desconocen a fondo los motivos que llevaron a la inesperada salida del técnico extranjero, hay especulaciones que apuntan a que se habría dado por una serie de amenazas que estaría recibiendo el DT después de quedar eliminado del campeonato.

Sin embargo, hay versiones que mencionan una mala relación del entrenador con sus dirigidos, al punto de que el periodista Julián Céspedes expuso hace unos días un mensaje que le envió un jugador del equipo americano al respecto.

“Herramientas hay, que no se sepan utilizar es diferente. Ese man nos tiene reventados, no sabe qué quiere, no se entiende con su misma gente. Estamos reventados y ya pedimos una reunión con Tulio”, fue el mensaje que el jugador le envió al comunicador antes de confirmarse la salida de Farías, según comentó el mismo Céspedes en el programa ‘Saque Largo’, de Win Sports.

Acá, el momento de lo que dijo el periodista deportivo:

<<Esto me dice un jugador de América y referente “Herramientas hay, que no se sepan utilizar es diferente. Ese man (Farías) nos tiene reventados, no sabe qué quiere, no se entiende con su misma gente. Ya pedimos una reunión con Tulio”>>, @JulianMCespedes#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/tgVCZoPqxV — Win Sports (@WinSportsTV) April 23, 2024

Pero pese a que muchos llegaron a dudar de ello, Céspedes insistió en el tema este miércoles primero de mayo y dio más detalles sobre lo que pudo conocer.

“Dentro de los varios jugadores que me escribieron me dijeron ‘socio, la verdad es que no te mintieron’. No mintieron. Dijeron que iban a tener una reunión con Tulio, la buscaron y la tuvieron. Decían que el grupo estaba reventado, que había inconvenientes, incluso, dentro del cuerpo técnico”, comentó el periodista en el mismo programa.

“Dentro de varios jugadores que me escribieron me dijeron “La verdad es que no te mintieron” agradezco la confianza del señor que me escribió”, @JulianMCespedes#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/o6n3qRJCBa — Win Sports (@WinSportsTV) May 1, 2024

Y es que, de acuerdo con Julián Céspedes, cuando César Farías llegó al América tuvo que empezar a trabajar con personal que quedó del pasado cuerpo técnico, por lo que no eran de su plena confianza.

“Le creo a la persona que me entregó la información y puede tener toda la claridad en que soy respetuoso y no revelaré la fuente”, concluyó el comunicador deportivo sobre el tema.

