La brecha de género en las pensiones es un problema complejo con múltiples causas en Colombia. Y a pesar de que la reforma pensional en curso incluye medidas que podrían ayudar a las mujeres, todavía se necesitan más acciones para abordar las desigualdades estructurales del mercado laboral y el reconocimiento del trabajo de cuidado.

Sobre este panorama, EL COLOMBIANO conversó con Juliana Morad Acero, codirectora del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana y directora del Departamento de Derecho Laboral, quien da algunas pistas para cerrar esa brecha y así lograr que más mujeres colombianas accedan a una mesada en su vejez.

La población de edad avanzada está creciendo a un ritmo acelerado en Colombia, lo que ejerce una presión cada vez mayor sobre los sistemas de seguridad social y pensiones. Un estudio reciente encontró que las mujeres son las más afectadas por esta crisis, solo el 46,85% de las pensionadas eran mujeres en 2023, y esta cifra ha ido deteriorando desde 2020. ¿Por qué las mujeres son las más afectadas?

“Las mujeres son las más afectadas por las dinámicas del mercado laboral. Tienen unas particularidades que se reflejan en su pensión, porque nuestro esquema pensional es netamente contributivo, es decir, depende o está unido a las historias laborales. Esto significa que, si tengo una mala trayectoria, con retos y problemas, todo se reflejará en la pensión, lo que después es muy grave”.

La historia de las pensiones en Colombia. Más de 200 años. El profesor @calufoenbogota nos cuenta. https://t.co/kVJJIWn1vB pic.twitter.com/r7poikE6kn — ObservatorioLaboral (@Observatoriopuj) May 2, 2024

En ese contexto adverso del mercado laboral, ¿qué problemas tienen las mujeres? ¿Cuáles son los factores para que las mujeres se pensionen menos que los hombres?

“Las mujeres salen del mercado laboral por periodos cortos o permanentes, por los roles de cuidado que tradicionalmente han asumido. Entonces, esto hace que tengan vidas laborales interrumpidas, frustra la posibilidad de cotizar a pensiones, y esto impacta en el largo plazo acceder a una pensión de vejez. Adicionalmente, tenemos salarios más bajos, hay brechas salariales clarísimas, aun cuando seamos más educadas que los hombres. Todo esto repercute en el sistema pensional.

Si bien ahora hay más mujeres en la formalidad que los hombres, sigue habiendo un gran componente de mujeres que no participan en el mercado laboral, que supera al de los hombres. Las mujeres somos las que decidimos no participar, no voy a trabajar, no voy a buscar empleo, porque seguramente estamos en nuestros hogares cumpliendo roles de cuidado”.

En ese mismo sentido, las diferencias de género son evidentes, por ejemplo, el 30% de los hombres no tienen ingresos laborales o pensionales, mientras que esta cifra se duplica en el caso de las mujeres. ¿Esa es la principal razón del porqué a las mujeres les cuesta acceder a una mesada?

“Las mujeres no se pensionan en la misma proporción que los hombres por los temas que sufren el mercado laboral, que concretamente son: la no participación laboral fundamentalmente es de mujeres, el rol de cuidado lo asumimos las mujeres, tenemos salarios más bajos, tenemos una vida laboral interrumpida.

Por ejemplo, en un estudio que hicimos en el Observatorio Laboral mirando los cambios del mercado laboral, vimos que entre 2003 y 2023 el tiempo que las mujeres dedicamos a labores de cuidado versus el que los hombres dedican en sus hogares no remuneradas sigue permaneciendo igual. Entonces, las mujeres dedicamos 21 horas semanales al cuidado de nuestros hogares, mientras que los hombres dedican tan solo 8 horas, y esto no cambió en 10 años.

Mientras que otras variables sí cambiaron un montón, el desempleo, la formalidad o informalidad, salarios, nivel educativo, esta del cuidado permanece igual. Por lo tanto, hay unos desafíos muy claros del rol de cuidado que se nos ha asignado históricamente a las mujeres”.

Cursa una reforma pensional, sobre la cual han surgido propuestas como la equiparación de edad de pensiones y el aumento de la edad para pensionarse ¿Estas iniciativas cierran o abren la brecha de género pensional?

“Creo que subir la edad de pensión es un beneficio para incrementar el monto pensional. ¿Por qué? Resulta que, en nuestro país, cuando las personas están en el régimen de Prima Media (Colpensiones) y cumplimos la edad de pensión y las semanas de pensión, también en el régimen de Ahorro Individual (fondos privados), los empleadores pueden conminarnos o llevarnos a hacer los trámites pensionales porque hay una justa causa de despido, que se materializa en haber sido incluido en nómina de pensionados.

Es decir, cuando yo me pensiono puedo ser desvinculado con justa causa. Entonces los empleadores o el mercado laboral, por supuesto movido por cambios generacionales, por fomentar nuevos empleos, que también es deseable, al cumplir la edad de pensión, muchas empresas optan por buscar pensionar a sus trabajadores más mayores”.

1/N Mucho se ha hablado sobre la equiparación de edad de pensiones. Un argumento a favor. Los salarios se consolidan con la edad: a medida que envejecemos podemos esperar ganar más (hasta un punto por supuesto). En un sistema contributivo como el nuestro, extender la edad … — Juliana Morad Acero (@MoradJuliana) May 2, 2024

¿Qué les pasa a las mujeres en esas circunstancias?

“Que las mujeres nos pensionamos a los 57 años, con 1.300 semanas, pero, si me pensionase más tarde, como los hombres a los 62, podría tener más semanas y tener más semanas hace que mi pensión sea más alta, porque la manera como se calcula la pensión de vejez en Colombia depende en parte del número de semanas. A mayor semanas, mayor valor de la pensión.

Y segundo, si trabajase más, podría tener salarios más altos. ¿Por qué? Porque está probado que con la edad los salarios van subiendo, obviamente hasta un punto, pero a medida que yo voy envejeciendo, los salarios son más altos. Entonces, muchas mujeres dicen ‘me tengo que pensionar a los 57 años cuando apenas estoy comenzando a recibir los mejores salarios de mi vida laboral, porque estoy en el culmen de mi carrera, soy la directora, la presidenta, la ejecutiva, y llevo dos años apenas’.

Y como la pensión no solo depende del número de semanas, sino del promedio de los salarios de los últimos 10 años, pues le estoy quitando la posibilidad de tener también por esta vía una pensión más alta, porque solo llevo unos pocos años ganando eso. Entonces, incrementar la edad haría que las mujeres tuviesen la misma posibilidad de promediar los salarios más altos de su vida laboral, que sucederá cuando sean mayores y acceder a pensiones más altas, algo que no pasa ahora”.

También se discute el beneficio pensional de cuidado para quienes ejercen el rol de cuidado y no cotizan, ¿qué oportunidades trae esta propuesta para esas mujeres dedicadas 100% de su tiempo al hogar y no pueden salir a trabajar?

“El beneficio pensional de cuidado ha sido algo que hemos propuesto desde la Universidad Javeriana. Esto, por supuesto, no solucionará todos los problemas, pero sí contribuye a adoptar más medidas que se necesitan para el sistema pensional. Esto permite que surja un beneficio pensional muy parecido a la pensión familiar. Lo que pasa es que la pensión familiar tiene unos requisitos y aplica para las pensiones de un salario mínimo.

Entonces lo que busca es que las parejas, cuando solo uno de ellos acceda al derecho pensional, puedan sumar alas las semanas cotizadas de su compañero permanente o cónyuge, y la pensión se divida entre ambos. Este beneficio existe para las personas que no cotizaron, no trabajaron al menos 10 años por ejercer labores de cuidado. Si mi pareja se pensiona, la mitad me la van a dar a mí porque yo contribuí a gestar ese derecho pensional”.

¿Esto crearía independencia económica de esa pareja?

“Esto dará independencia económica a muchas mujeres a una edad adulta, pues hay pruebas de que darles independencia económica tiene unas bondades gigantes para las mujeres. Por supuesto, esto no es suficiente, tienen que haber más medidas, pero es contribuir primero a reconocer el trabajo y cuidado, y segundo a mejorar estas brechas pensionales que están sufriendo sobre todo mujeres. Ojo, este proyecto no solo existe para mujeres, también existe para hombres y para parejas del mismo sexo, que puede darse el caso”.

Hay cambio cambios en la cotización para mujeres, según la reforma pensional, una de ellas es la reducción de semanas por cada hijo. ¿Estos cambios harán que las mujeres se pensionen antes de tiempo?

“La reducción de semanas sigue siendo insuficiente porque nos sigue exigiendo o mil semanas u 850. Y continúa siendo una vida laboral muy larga, que muchas mujeres no alcanzan a tener. Entonces, esto puede ayudar a muchas, pero, como toda medida, no es suficiente. Se necesitan más”.

La maternidad es rol condicionante para pensionarse antes de tiempo, ¿cómo califica esta afirmación?

“Creo que debería reconocerse no solo el cuidado siendo madre, sino el cuidado de otras maneras. Puedo cuidar, ejercer el rol de cuidado sin necesariamente ser madre y esto me impide cotizar, entonces es restrictivo de otras situaciones que podrían ampliar también la cobertura de mujeres”.

Finalmente, la reforma trae flexibilización en las cotizaciones para hacerlo por semanas, ¿esto podría mejorar la formalidad de las mujeres y así tener opciones para pensionarse?

“La cotización se establece por semanas para aquellos trabajadores que presten o laboren por días. Entonces, hasta 21 días, de 1 a 7, cotiza una semana; de 8 a 14, dos semanas; de 15 a 21, tres semanas, si esto se hace por debajo del mínimo. Esto ya existe en Colombia desde el 2013, que ha tenido unos efectos interesantes, ya me di ese decreto que permitió el incrementó de la formalidad de estas personas en 8 puntos porcentuales”.

1/N Dentro de las proposiciones de la reforma pensional hay una que elaboramos desde el observatorio. El beneficio pensional de cuidado para quienes ejercen el rol de cuidado y no cotizan. Sin generar costos adicionales, este beneficio les dará independencia económica en la vejez — ObservatorioLaboral (@Observatoriopuj) April 18, 2024

