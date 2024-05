En ‘La casa de los famosos’ han pasado muchas cosas que han sido criticadas. Por ejemplo, la manera en la que Karen Sevillano ser refirió a Julián Trujillo en una oportunidad por haber hecho llorar a ‘La Segura’.

Sin embargo, es la primera vez en la que alguien manifiesta su inconformidad por medio de una carta abierta en redes sociales. Nataly Umaña se pronunció a través de sus redes sociales, luego de que Wendy Guevara la llamara pu** cuando fue entrevistada en el ‘after show’ de Vix.

“Me dirijo a ustedes con profunda preocupación y decepción después de enterarme de los comentarios irrespetuosos que fueron emitidos en su programa de televisión recientemente. Como figura pública y actriz, entiendo que estoy expuesta a críticas y opiniones, pero el lenguaje utilizado para referirse a mí es inaceptable y profundamente hiriente“, se lee en el mensaje publicado.

Ante esto, Carlga Giraldo, en representación de RCN, se manifestó durante el programa en vivo y le envió mensaje a Umaña:

“Antes de iniciar con lo que tenemos para hoy, quiero decirles que en días pasados Wendy Guevara estuvo visitando la casa y se refirió a Nataly en términos que no compartimos. Como exparticipante, queremos enviarle un caluroso saludo a Nataly. Nos vemos pronto”.

Luego de la pronunciación pública, Nataly Umaña volvió a hablar del tema y expresó su tranquilidad al obtener respuesta del canal:

“La respuesta que he recibido ha sido un bálsamo para el alma, y me llena de aprecio saber que mis palabras han sido escuchadas y ponderadas. Este acto de empatía y entendimiento por parte de RCN no solo me reconforta, sino que también representa un valioso aprendizaje en mi camino de crecimiento personal”, además, dijo que todas las mujeres merecían respeto”.