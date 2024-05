Por: EL PILON SA

En el patio de una residencia ubicada en el corregimiento de Rincón Hondo, situada a 15 minutos de la cabecera municipal de Chiriguaná, Cesar, fueron asesinados dos hombres. Los hechos se registraron en la calle 3 # 5-07 del barrio El Paso de las Casitas.

Las víctimas fueron identificadas como Roberto Carlos Hernández López, de 30 años; y Ender Manuel Hernández Villegas, natural de Valledupar. Ambos recibieron impactos de arma de fuego en la cabeza y tórax.

En el momento de los hechos, los occisos fueron abordados por hombres encapuchados que se movilizaban en tres motocicletas, los cuales al ingresar hasta la residencia y sin mediar palabras acabaron con estas vidas. Recientemente, las autoridades capturaron al presunto culpable de un doble crimen.

Según el comandante de la Estación de Policía Chiriguaná, fueron alertados sobre el doble homicidio mediante vía telefónica, y al llegar al sitio lograron hablar con Roberto Martínez, padre de una de las víctimas, quien manifestó que su hijo se encontraba en el territorio hace cinco meses, desde que salió de la cárcel. De acuerdo con el pariente del mismo, su hijo vivía en el corregimiento con un hombre, del cual nadie conocía.

Pese a que el familiar de la víctima dio a conocer que su hijo se encontraba en prisión, las autoridades del Cesar aún no confirman esta versión. “En nuestro sistema no hemos podido confirmar eso”, expresó el coronel Manrique, el segundo al mando en el departamento del Cesar, quien manifestó que de momento no tienen mayor información del caso, aclarando que por ahora conocen que los occisos vivían juntos en la residencia. En México, hallaron muerta a colombiana que estaba desaparecida hace mucho tiempo.

“No hay indicio de los móviles, de momento no hay una versión oficial de la causa del hecho”, acotó.

Es importante anotar que en esta zona rural de Chiriguaná no hay subestación de la policía, ni tampoco presencia permanente de uniformados.

