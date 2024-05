Kylian Mbappé es el protagonista de los principales diarios deportivos de Europa al informar que su historia en el París Saint-Germain llegó a su fin, luego de una temporada en la que no se cumplió el gran objetivo: ganar la Champions League.

(Vea también: Preocupación por salud de Novak Djokovic, que recibió botellazo en la cabeza, en Roma)

A sus 25 años, el delantero, campeón del mundo con Francia en 2018, anunció que su ciclo en la Ligue One se cerró y está listo para dar un nuevo paso… ¿El Real Madrid?

“Siempre he dicho que me dirigiría hacia ustedes cuando llegara el momento y quiero anunciarles que este será mi último año en el Paris Saint-Germain. No renovaré. Y la aventura terminará en unas pocas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes el domingo“, dijo el artillero que compartió con Falcao García en AS Monaco.

Y es que desde hace varios meses el diario español Marca informó que Mbappé llegó a un acuerdo con el equipo ‘Merengue’ y será el gran refuerzo para la temporada 2024-2025, en lo que, sin lugar a dudas, sería el gran bombazo de los últimos años.

Lee También

Cuánto ganará Kylian Mbappé en Real Madrid

Medios como Mundo Deportivo y la Cadena Ser han filtrado el que sería el sueldo de Kylian Mbappé en Real Madrid.

Según indicaron, el galo se ganaría 14 millones de euros netos por temporada, es decir, cerca de 58.776’826.850 pesos por año; una cifra astronómica de la cual no se podrá quejar.

Incluso, se indicó que los derechos de imagen de Mbappé son tema aparte y que los porcentajes estarían repartidos en 80 % para el futbolista y 20 % para el equipo.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.