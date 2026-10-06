En medio de las situaciones de orden público en Colombia, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yolima Yohana Murgas Guzmán, esposa de Fredy Castillo Carrillo, conocido con el alias de ‘’Pinocho’.

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El ente judicial tomó la decisión de privarla de la libertad en prisión pese a que la Fiscalía General de la Nación solicitó inicialmente la detención domiciliaria para la procesada.

A la mujer le imputaron el delito de lavado de activos por su presunta vinculación con las finanzas ilegales de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en el Magdalena.

La captura ocurrió durante una diligencia de registro y allanamiento ejecutada el pasado 24 de septiembre en una vivienda localizada en el barrio Pescadito de la ciudad de Santa Marta.

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Durante el operativo, los investigadores incautaron $ 29’060.000 en efectivo junto a un lingote de oro de 58,1 gramos, cuyo valor comercial fue estimado técnicamente en $ 15’969.471.

En el inmueble hallaron además una máquina contadora de billetes, dos libretas con anotaciones de movimientos financieros, tarjetas bancarias e identificación española a nombre de Murgas Guzmán.

La Fiscalía argumentó la existencia de un vínculo sentimental entre la imputada y alias ‘Pinocho’, señalando el hallazgo de un permiso notarial para salir del país con un menor.

Las pesquisas posteriores al procedimiento permitieron rastrear transacciones bancarias internacionales atribuidas a la procesada por montos superiores a $ 90 millones efectuadas a lo largo del año 2021.

Igualmente, los peritos detectaron documentos manuscritos e informes contables que relacionaban el reparto periódico de utilidades económicas dentro de la estructura investigada por las autoridades judiciales.

Ante los elementos probatorios presentados por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la imputada manifestó su intención de lograr un preacuerdo y devolver los dineros rastreados.

Sin embargo, el juez determinó que la gravedad de las evidencias exigía el reclutamiento carcelario ordinario, rechazando la petición de detención domiciliaria presentada por la representación fiscal.

Murgas Guzmán afronta desde 2024 otro expediente judicial por lavado de activos en etapa de juicio, marco en el cual obtuvo permisos previos de jueces para viajar a España.

¿Quién es alias ‘Pinocho’?

Fredy Castillo Carrillo, conocido en el ámbito delictivo con el alias de ‘Pinocho’, es el señalado máximo cabecilla financiero y estratégico de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, organización también llamada ‘Los Pachenca’.

Su historial criminal inició en las estructuras paramilitares del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia bajo el mando directo de Hernán Giraldo en la región del Caribe.

Tras someterse al proceso de Justicia y Paz en Colombia, fue extraditado a los Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico internacional de estupefacientes hacia territorio norteamericano.

Posteriormente retornó al país en 2011 y continuó su trayectoria ilícita posicionándose como una figura clave en las finanzas de redes ilegales que operan en Magdalena y La Guajira.

Las autoridades judiciales le atribuyen la coordinación de actividades como el narcotráfico, la extorsión a comerciantes y la administración de recursos provenientes del lavado de activos en el norte nacional.

Actualmente, alias ‘Pinocho’ permanece prófugo de la justicia colombiana y ostenta un pedido formal de extradición vigente emitido por los tribunales de Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

El Gobierno nacional y las Fuerzas Militares mantienen operaciones intensas en la Sierra Nevada de Santa Marta para lograr su pronta captura y desarticular la red financiera bajo su mando.

La búsqueda en la región cobró mayor relevancia tras la reciente captura de su esposa por lavado de activos en un operativo ejecutado en la ciudad de Santa Marta.

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