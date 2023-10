Colombia vuelve a vivir un intenso debate por cuenta de un oscuro capítulo de la historia del país: los falsos positivos. Este martes el expresidente Álvaro Uribe salió en defensa de la política de seguridad democrática de su gobierno y volvió a negar responsabilidad en esas ejecuciones extrajudiciales.

Luego de que el presidente Gustavo Petro, señalara en medio del acto de perdón público que lideró el Gobierno Nacional, y al cual llegó tarde como de costumbre, en la Plaza de Bolívar de Bogotá que “se pagó para matar a los jóvenes de falsos positivos”, Uribe aseguró que esa afirmación “no es cierta”.

“El presidente Petro, como muchos de mis críticos, dice que nuestro gobierno pagaba por matar personas inocentes. No es cierto, no hay un sólo pago por matar personas inocentes. Exigí resultados con transparencia: Colombia estaba en poder de la guerrilla y de los paramilitares”, precisó el exmandatario desde Villavicencio.

Asimismo, el líder del Centro Democrático manifestó que no nombró ministros amigos y tampoco para que lo “taparan”, agregando que nunca desautorizó sanciones para uniformados que hubiesen incurrido en ese tipo de prácticas violatorias de los Derechos Humanos.

“Habíamos propuesto una política de seguridad democrática que premiaba la desmovilización y exigía el cumplimiento de los derechos humanos. En el momento de estas denuncias exigimos que cuando hubiera una baja en combate, ese cuerpo no lo movieran las Fuerzas Armadas sino que esperaran al CTI de la Fiscalía”, afirmó.

Uribe también manifestó que fue su gobierno el que “desmontó el paramilitarismo” y agregó que hoy ve en las guardias indígenas una amenaza de debilitamiento de la fuerza pública que podría llevar a “un nuevo paramilitarismo”.

Finalmente, el exmandatario advirtió que los cuestionamientos que ha recibido desde varios sectores obedecerían a supuestos móviles políticos, por cuenta de la actual campaña.

“Nosotros le hacemos oposición a las reformas del presidente Petro, pero esto no se puede seguir llevando al uso politiquero de las víctimas para efectos de campaña. Nunca he estimulado el delito. No hagan politiquería con el tema de las víctimas”, concluyó.