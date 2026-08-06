El excanciller Álvaro Leyva volvió a lanzar duros señalamientos contra el presidente Gustavo Petro. A pocas horas de la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario de Colombia, el exministro de Relaciones Exteriores publicó una nueva carta dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, así como a otras autoridades de ese país, en la que reitera sus denuncias contra el jefe de Estado y asegura que está dispuesto a colaborar con la justicia estadounidense.

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En la misiva, Leyva recuerda que, tras abandonar el Gobierno, decidió denunciar públicamente a Petro mediante varias cartas en las que cuestionó su comportamiento personal y su forma de ejercer el poder. Además, afirma que posteriormente llevó esas acusaciones ante las autoridades de Estados Unidos. “En razón de conductas penales propias de un delictual comportamiento suyo acudí a la justicia de Estados Unidos de América“, escribió el excanciller.

Según Leyva, presentó dos denuncias en territorio estadounidense y, posteriormente, cuando hubo cambios en el Departamento de Justicia, remitió nuevamente los expedientes al fiscal general encargado, Todd Blanch.

Uno de los puntos centrales de la carta es la situación política que vive Colombia tras las elecciones presidenciales. Leyva recordó que semanas atrás había advertido públicamente que Petro podría desconocer una eventual victoria de Abelardo de la Espriella y aseguró que, a su juicio, ese escenario ya se estaría materializando.

“Hoy desconoce su legitimidad tras haber sido favorecido por las mayorías después de franca y limpia lid atenida a normas jurídicas vigiladas por las autoridades competentes en compañía de numerosos observadores electorales internacionales”, señaló.

El exfuncionario también hizo referencia a las recientes publicaciones del presidente Petro sobre las elecciones. En su carta sostiene que el mandatario “insistió en el triunfo del otrora competidor derrotado señor Iván Cepeda Castro” y asegura que esa postura tendría como propósito “minar la democracia”.

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En otro de los apartes más fuertes del documento, Leyva afirma que las actuaciones del presidente representarían una invitación a desconocer el orden institucional. “Todo con una intención dolosa: minar la democracia. Trátase de una clara invitación a la franca rebeldía contra el orden establecido”, escribió.

Además, agregó que, en su criterio, esa conducta buscaría “disfrazar la inmunda corrupción suya, la de su gobierno y sus cercanos círculos“.

La carta concluye con un mensaje dirigido directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, en el que hace referencia a la posesión presidencial prevista para el 7 de agosto. “Mañana será usted testigo y/o la delegación americana presente, de un nuevo amanecer. Esto debe defenderse“, expresó.

Finalmente, Leyva reiteró que está dispuesto a colaborar con las autoridades judiciales de Estados Unidos en cualquier actuación relacionada con sus denuncias contra Gustavo Petro. “Les manifiesto que me pongo a las órdenes del USA Fiscal encargado señor Todd Blanch para lo que haya menester”, concluye la carta.

Hasta el momento, ni el presidente Gustavo Petro ni la Casa de Nariño se han pronunciado sobre esta nueva comunicación del excanciller, quien en los últimos meses ha mantenido una fuerte confrontación pública con el mandatario mediante cartas y declaraciones en las que ha cuestionado su comportamiento y diversas decisiones de su gobierno.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.