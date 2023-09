En junio del presente año, la Nasa presentó ante el mundo resultados preliminares de la primera investigación independiente que ha realizado sobre los avistamientos de Objetos Voladores no Identificados (Ovnis), cuya denominación recientemente cambió a Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP en inglés).

La revelación se realizó en Washington, en la primera reunión pública de un panel de la Nasa que habla sobre estos avistamientos. 16 miembros, que reúne a expertos de campos que van desde la Física hasta la Astrobiología, hablaron de los hallazgos, una investigación que se constituyó en junio pasado para examinar los avistamientos de ovnis y otros datos recopilados tanto por el Gobierno como por sectores privados.

The full report by the unidentified anomalous phenomena (UAP) independent study team will publish Thursday, Sept. 14.

A media briefing follows at 10am ET (1400 UTC) to discuss how we can better understand the origin and nature of future UAPs: https://t.co/w14LU0gdCJ pic.twitter.com/F7qIknBMXV

— NASA (@NASA) September 12, 2023