Visiblemente afectados por la tragedia que impactó a los venezolanos esta semana, Abelardo de la Espriella y Ana Lucía Pineda, la futura primera dama de la Nación, se solidarizaron con las víctimas y desplegaron una campaña con la que invitan a los colombianos a donar diferentes víveres e insumos que pueden ser muy útiles en los lugares más afectados por la tragedia.

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“Queridos compatriotas, nuestros hermanos venezolanos nos necesitan, tenemos que ayudarles. Y hay que hacerlo con total determinación. Venezuela atraviesa un momento muy complejo, toda nuestra solidaridad para las familias de las víctimas nuestras oraciones y que Dios proteja Venezuela”, dijo el presidente electo de Colombia a través de Instagram.

Seguido, su esposa Ana Lucía detalló la forma en que funcionará la campaña que, según dice, comenzó desde ayer (jueves), un día después de ocurrida la tragedia en el país vecino.

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Así mismo, explicó que en los puntos mencionados de cada ciudad ya se están recibiendo colchonetas, almohadas, cobijas, alimentos no perecederos, alimentos para mascotas, artículos para bebé y también insumos médicos.

“Venezuela no estás sola, Colombia está contigo”, sentenció la pareja presidencial.

Este es el video con el que invitan a ayudar a las víctimas en el vecino país:

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