En la entrevista, a Amaranta le formularon la pregunta que muchos interesados o curiosos se hacen sobre el encuentro: “¿Solamente es teoría y cero práctica?”.

“No, no, no. Hay que mezclar las dos cosas para que seamos bien eficientes. Lo que te digo, la idea principal es que la gente sepa en qué se está metiendo, porque hay un montón de desinformación […] Pero al finalizar, tenemos una actriz nuestra y elegimos a alguien del público, que logre tener una erección, y recreamos una escena con ellos”, explicó Hank a la emisora.

Enseguida, detalló que lo que se hará es grabar “con cámara, con monitor, mostrándoles ángulos, mostrándoles luces, mostrándoles las posiciones”, pues, como ella menciona, hacer una escena porno es muy diferente a producir otro tipo de material.

“Grabar pornografía no es lo mismo que grabar un video institucional. A veces, sucede que los mismos productores o camarógrafos se distraen tanto con la escena que va uno a ver el producto y no es nada de lo que estaba esperando”.

La Escuela porno que Amaranta Hank está planeando, que también tendrá una fiesta, no tiene por ahora fecha exacta, pues la también periodista contó en un trino que aún no ha conseguido el lugar ideal para realizar ambas actividades.

La Escuela y la Fiesta en Bogotá siguen en pie, solo que no he logrado ponerme de acuerdo con un lugar perfecto para ambos eventos. He recibido muchos mensajes esperando eso en Bogotá. Tendré que aplazarlo solo un par de semanas.

