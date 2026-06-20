Un informe de inteligencia conocido por autoridades locales y algunas misiones diplomáticas encendió las alarmas ante la posibilidad de disturbios y alteraciones del orden público en caso de una victoria presidencial de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial.

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(Vea también: Estados Unidos lanzó advertencia a ciudadanos en Colombia por posible caos en elecciones)

Según la información revelada por El Tiempo, los organismos de seguridad tienen identificados al menos 16 presuntos líderes en cinco regiones del país que podrían activarse después de conocerse los resultados del preconteo electoral. La hipótesis analizada por las autoridades apunta a un plan escalonado que comenzaría la misma noche de las elecciones y podría extenderse durante el período de transición presidencial.

De acuerdo con el rotativo, las principales ciudades bajo observación son Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, consideradas puntos estratégicos por el eventual impacto que tendrían movilizaciones masivas o bloqueos en esas zonas.

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Autoridades reforzaron vigilancia en Bogotá y otras ciudades

Dentro de las medidas preventivas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre la implementación de dispositivos especiales de seguridad en localidades como Ciudad Bolívar, Suba, Engativá y Fontibón.

La atención sobre estas dos últimas localidades responde, entre otros factores, a su cercanía con el Aeropuerto Internacional El Dorado, infraestructura considerada crítica para la movilidad y la seguridad de la capital.

De acuerdo con una fuente de inteligencia citada por el diario, las autoridades manejan información según la cual el supuesto plan buscaría intensificarse no solo después del preconteo electoral, sino también durante las semanas previas a la posesión presidencial.

“Lo que se sabe es que pretenden activar un plan escalonado de violencia que se iniciaría después de que se conozca el resultado del preconteo. Y se acentuaría en la transición de Gobierno, antes del 7 de agosto y después de esa fecha”, afirmó un oficial de inteligencia al citado medio.

Alertan sobre posibles bloqueos y participación de estructuras criminales

Los organismos de seguridad también analizan información relacionada con eventuales intentos de convocar personas para efectuar bloqueos en corredores viales principales y en municipios cercanos a grandes centros urbanos.

Según el informe, algunos sectores políticos estarían intentando reactivar redes de movilización que tuvieron protagonismo durante el estallido social de 2021. Asimismo, las autoridades observan con atención el papel de algunas universidades que, de acuerdo con la información recopilada, podrían convertirse nuevamente en puntos de concentración para esas convocatorias.

“Se ha establecido que buscan ubicar a personas para bloqueo en vías principales y en poblaciones satélite de grandes ciudades, para intentar afectar el orden público. Pero Policía y Ejército ya están preparados”, agregó el uniformado al rotativo.

El reporte agrega que varios líderes sociales se habrían negado a participar en ese tipo de iniciativas. Sin embargo, los investigadores sostienen que grupos armados estarían moviendo dinero del narcotráfico para impulsar las manifestaciones.

Mapa electoral elevó número de municipios en riesgo

Tras el análisis de cerca de 200.000 registros de información, entre ellos reportes ciudadanos, denuncias y datos de inteligencia, las autoridades actualizaron el mapa de riesgo electoral.

Como resultado de ese ejercicio, fueron identificados 90 municipios con factores de riesgo para la jornada electoral y los días posteriores, una cifra que representa un aumento de 20 localidades frente a los reportes elaborados para la primera vuelta presidencial.

Pese a las alertas, las autoridades aseguran que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Militares cuentan con planes de reacción para responder de manera inmediata ante cualquier intento de afectar el orden público una vez se conozcan los resultados de las elecciones.

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