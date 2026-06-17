A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el presidente de Argentina, Javier Milei, manifestó públicamente su respaldo a Abelardo de la Espriella en un mensaje en redes sociales en el que habló de una conversación telefónica con el candidato y expresó su apoyo de manera abierta.

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El pronunciamiento de Milei llegó faltando apenas cuatro días para que los colombianos regresen a las urnas para elegir entre De la Espriella e Iván Cepeda. Por su parte, el presidente argentino presentó la elección como una decisión entre dos modelos opuestos de país y aseguró que el resultado tendrá repercusiones más allá de las fronteras colombianas.

En su publicación, Milei escribió: “Todo mi apoyo a Abelardo de la Espriella para el balotaje del 21 de junio. Hablamos hoy por teléfono y coincidimos en algo fundamental: este es el momento de Colombia. El camino es claro, más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico”.

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Todo mi apoyo a @ABDELAESPRIELLA para el ballotage del 21 de junio…!!! Hablamos hoy por teléfono y coincidimos en algo fundamental: este es el momento de Colombia. El camino es claro, más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 17, 2026

El mandatario también elevó el tono político al referirse a lo que está en juego en la segunda vuelta. “En el balotaje del 21 de junio se juega mucho más que una elección: se define si Colombia sigue el camino del crecimiento económico y la prosperidad o persiste en el del comunismo empobrecedor. Las fuerzas de la libertad en la región estamos mirando y apoyando”.

El mensaje concluyó con otra declaración de respaldo al proyecto político del aspirante colombiano. Milei aseguró: “La Argentina de la libertad avanza estará siempre del lado de quienes eligen la libertad y la democracia. Viva la libertad, carajo”.

El respaldo de Milei al abogado también se suma al de otros dirigentes conservadores como Donald Trump y Daniel Noboa.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: