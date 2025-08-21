Luego de que se confirmara que los estratos 4, 5 y 6 en Bogotá deberán subsidiar el alumbrado público, ahora vendría otro golpe para los estratos 5 y 6 con otro servicio clave: el internet.

En Colombia, el acceso a internet no supera el 60 %, cifra muy por debajo del promedio de la Ocde, que alcanza el 80 %. Esta situación refleja una fuerte pobreza digital, estimada en 22 %, que limita las oportunidades de desarrollo, especialmente en familias vulnerables cuyos ingresos apenas cubren necesidades básicas.

Para enfrentar esta desigualdad, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) radicó un proyecto de ley que busca reconocer el internet fijo como un derecho fundamental y garantizar su acceso a los hogares más pobres.

La propuesta plantea que los estratos 5 y 6, junto con las grandes empresas, paguen un 30 % adicional en sus facturas de internet fijo.

Con esos recursos se subsidiará el servicio en los hogares de estrato 1, priorizando a los que estén registrados en el Sisbén A, tengan energía eléctrica y estudiantes activos. Estos podrían recibir un subsidio de hasta 55 % del valor mensual, lo que permitiría una tarifa cercana a $35.000.

Aunque la medida aún debe ser debatida en el Congreso, ya genera polémica, pues los estratos altos ya financian subsidios en diversos servicios públicos. Además, se cuestiona la pertinencia del sistema de estratificación, que no siempre refleja la verdadera condición económica de los hogares.

