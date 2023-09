Con la llegada del mes de septiembre, subirá de nuevo el precio de los combustibles a nivel nacional según las medidas tomadas por el Gobierno.

Durante las últimas horas se conoció que la nueva tarifa corresponde a $ 400, por lo que desde los diferentes sectores se exige el uso de los recursos obtenidos por esto incrementos en proyectos que beneficien a la ciudadanía.

“El ministro habló que íbamos a llegar a cerca de $ 16.000, hoy estamos a solo $ 1.500, las alzas del Diesel también empezarán. Nosotros queremos ver que los dineros de esas alzas se empiecen a invertir, queremos ver más empleo en las calles, las obras que se puedan hacer con ese dinero” dijo a Caracol John Olivares, ex secretario de minas y energía de Norte de Santander.

También se refirió a la aplicación de la tarifa diferencial en el precio de los combustibles para los vehículos tipo taxis a partir de este mes, asegurando que se trata de un engaño a los conductores.

“Es una cortina de humo, es inaplicable, no veo cómo llegar a una estación de servicio y le van a correr el precio en el surtidor, para que cuando llegue el taxista le marque un precio diferente, es algo que no se puede hacer, el precio que tienen las estaciones de servicio es fijo, creo que los taxistas cayeron inocentemente en algo que este mes les dirán que no se puede aplicar” agregó Olivares.

Actualmente el galón de gasolina está en un promedio de $ 13,564 a nivel nacional, mientras que el precio del ACPM permanece sin modificaciones.