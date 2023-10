Ante la falta de decretos que permitieran declarar la emergencia, social, económica y ecológica en La Guajira; Prosperidad Social en cabeza de Laura Sarabia dio a conocer que la entidad no implementará la transferencia monetaria Renta Wayúu, sino que incluirá a las más de 27.000 familias identificadas, que cumplan con los criterios de selección, en Tránsito a Renta Ciudadana.

(Lea también: Así podrá acceder a subsidio de un millón de pesos, que beneficiará a jóvenes colombianos)

“Nos vamos a ir por un escenario que no se basa en la declaratoria de emergencia (que la Corte Constitucional declaró inexequible). Vamos a optar por vincular a los hogares a Tránsito a Renta Ciudadana, para que reciban el quinto pago del programa, que se hará en diciembre; y, en enero, al nuevo modelo de Renta Ciudadana, que comienza el próximo año”, dijo Sarabia.

El modelo de Renta Ciudadana que está anunciado en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida busca integrar a la población atendida a una ruta articulada y con acompañamiento, que permita la inclusión efectiva y que priorice a los hogares encabezados por madres y con niños y niñas en primera infancia.

“No queremos que las transferencias sean la única estrategia para combatir la pobreza. Vamos a tener resultados exitosos cuando la población no dependa de un subsidio. No puede haber un subsidio eterno. Debe haber complementariedad en empleabilidad, en crédito, en inclusión social y en movilidad social, financiera y política”, dijo Sarabia.

La entidad decidió no continuar con la implementación de Renta Wayúu después de recibir las observaciones sobre el proyecto de decreto reglamentario, que publicó el pasado 12 de octubre para recibir opiniones y fomentar la participación ciudadana y transparencia en el proceso de reglamentación.

Como parte del proceso, Prosperidad Social construyó una base de datos con información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas y la Registraduría Nacional e identificó a 27.737 familias pertenecientes a comunidades Wayúu, encabezadas por mujeres y con niños y niñas en primera infancia.

(Vea también: Taxistas recibirán subsidio por Nequi o Daviplata: cuándo aplica y quiénes reciben pago)

Además, Prosperidad Social, el Ministerio del Interior y las Autoridades Indígenas trabajan desde hace dos semanas en la Alta Guajira para identificar a la totalidad de las familias con niños y niñas en primera infancia y madres gestantes que no están en esta base de datos.

“Vamos a aprovechar este trabajo para avanzar en la construcción del modelo de focalización de población indígena para Renta Ciudadana. También hicimos un censo territorial, y estamos mapeando las soluciones posibles para que todos los hogares focalizados puedan recibir las transferencias monetarias y la oferta de la manera más eficiente”, concluyó Sarabia.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.