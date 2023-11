A pesar de que las preferencias de movilidad de las personas puedan depender de su estilo de vida y necesidades, contar con un automóvil para transportarse es uno de los principales objetivos de múltiples personas, ya que es una herramienta que le aporta tranquilidad, seguridad y comodidad a los viajes, por lo que los conductores emplean algunos ‘trucos’ para cuidar el carro y mantenerlo en óptimas condiciones.

Así también, estos vehículos cuentan con funciones relevantes en la experiencia y seguridad de los ocupantes del vehículo, como lo es el aire acondicionado que, además de desempañar los vidrios del automóvil, resulta útil para equilibrar una temperatura dentro del carro frente a la ambiente, por lo que es fundamental tenerlo en buen funcionamiento y realizar su mantenimiento periódico.

Sin embargo, el uso de esta función puede afectar el consumo de combustible, razón por la que algunas personas prefieren no usarlo o usarlo poco; no obstante, si no se usa, este sistema puede dañarse, por lo que podría hacer uso de los métodos para que el aire acondicionado consuma menos gasolina. En ese sentido, aquí le contamos qué dicen los expertos al respecto y cuáles son las recomendaciones para mantener en buen funcionamiento el aire acondicionado del vehículo.

¿Cómo saber si su sistema de aire acondicionado está dañado?

Según ‘NeoMotor’, un portal especializado en el sector automotriz que cuenta con expertos en la industria, la manera más sencilla de detectar una avería en el sistema de aire acondicionado es identificando los siguientes síntomas:

Tiene un menor nivel de enfriamiento.

Se percibe un olor desagradable al activarlo.

al activarlo. No desempaña los vidrios rápidamente, o como de costumbre.

¿Cuántas veces al mes se debe prender el aire acondicionado del carro?

De acuerdo con el mismo portal, el sistema de aire acondicionado puede verse averiado por un problema eléctrico o por obstrucciones derivadas de la suciedad, que también podría ocasionar malos olores en el vehículo.

En ese sentido, además del mantenimiento periódico al sistema de aire acondicionado, los expertos recomiendan activarlo, al menos, una vez al mes por unos 15 minutos, ya que esta práctica ayudará a mantener activo el mecanismo y limpiar los conductos.

Consejos para usar correctamente el aire acondicionado de un automóvil

Así como lo indica Kia, la marca multinacional fabricante de automóviles, en su portal web, estas son algunas de las recomendaciones para sacarle el máximo provecho a este importante sistema y tener una conducción más cómoda: