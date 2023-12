Un problema común de quienes viven en ciudades frías o que pasan por temporadas de bajas temperaturas son los vidrios empañados en el carro. Si bien es algo usual, es clave saber cómo tratarlo, porque puede convertirse en un factor de riesgo por la disminución en la visibilidad.

El blog de automovilismo, Motoring, explica que la causa del empañamiento es el vapor de agua que se produce cuando el cuerpo calienta el aire dentro del carro, lo que aumenta la humedad que se retiene en el interior. Cuando este calor entra en contacto con el parabrisas, se enfría y se condensa, formando así la niebla que se ve en el parabrisas y en las ventanas laterales.

(Vea también: Ponen a prueba truco de la papa para desempañar los vidrios del carro; ¿funciona?)

Debido a que esto puede darse mientras se está conduciendo, ya sea porque empezó a llover o de repente hubo un bajón de temperatura, a continuación le contamos cuál es la mejor forma de limpiar el vidrio empañado en estas situaciones para evitar algún accidente y tener siempre visibilidad.

Desempañe las ventanas de su carro de forma rápida

Según explican los portales internacionales de automóviles, Acko Drive y Hyundai Reliable, existen dos técnicas efectivas y rápidas para desempañar el carro.

1. Utilizar el aire acondicionado

La forma más rápida y útil para desempañar los vidrios del carro bajo la lluvia es con ayuda del aire acondicionado. Para ello, puede elegir alguna de las siguientes alternativas:

Encender la calefacción dirigiendo el aire caliente hacia el parabrisas por unos segundos. Esto ayudará de manera rápida a desempañar los vidrios del carro. Encender el aire acondicionado en una temperatura que intente coincidir lo más posible con la temperatura del exterior. Esta opción también es posible, sin embargo, puede demorarse más en despejar completamente el parabrisas. Otro consejo importante, es revisar que la función de recirculación de aire esté desactivada. En caso de que esté prendida, lo mejor es apagarla, pues esto permitirá que el vehículo reciba ventilación del exterior.

2. Desempañador automático del carro

Los carros más nuevos tienen entre sus funcionalidades una opción que se le conoce como ‘desempañador automático’ o en inglés ‘MAX Defroster’ que fue creado especialmente para limpiar el parabrisas en estas situaciones. Cuando se presiona el botón, el aire caliente se canaliza hacia el parabrisas y comienza a despejar la niebla que se ha generado sobre el vidrio.

Hay algunos carros que, incluso, tienen la opción de desempañar el vidrio tanto delantero como trasero del carro, que también es relevante mantener limpio.

¿Se puede desempañar los vidrios del carro sin aire acondicionado?

La opción más rápida, en caso de no tener aire acondicionado, es bajar la ventana. Sin embargo, si el carro se encuentra bajo la lluvia, abrir la ventana no es la mejor posibilidad, puesto que se puede entrar el agua. No obstante, no existe otra forma si no se cuenta con un aire acondicionado.

Muchas personas suelen frotar el vidrio con la manga de la camisa o con un paño para eliminar el vapor del agua en estos casos. Si bien esto puede llegar a disminuir la neblina, según explica AA Motoring, es una ganancia a corto plazo, porque se puede volver a empañar el vidrio minutos más tarde y, además, corre el riesgo de ensuciar el parabrisas con el sudor, empeorando así la visibilidad.

Lee También

Evite que las ventanas de su carro se empañen

El mejor truco definitivo para que no sufra por las ventanas empañadas en el carro es utilizar papa. Para ello, debe cortar una papa cruda y frotarla sobre la parte interna y externa del parabrisas, ya que el almidón que tiene este tubérculo crea una capa protectora que evita la humedad y, de esta manera, impidiendo que se empañen los vidrios.

Si quiere, puede utilizar varias papas para frotar sobre todas las ventanas de su carro. Una vez las cubra todas, limpie con un paño húmedo.

En el caso de los carros viejos que no cuentan con estos sistemas de ventilación, los expertos remiendan estar preparado para estas situaciones comprando productos especiales que ayuden a evitar que se empañen los vidrios.