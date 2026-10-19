La Navidad de 2026 podría tener una discusión adicional en Colombia: el uso de los tradicionales alumbrados. El senador Juan Espinal hizo un llamado a las alcaldías, las empresas de servicios públicos y los ciudadanos para que evalúen la instalación de estas decoraciones, ante las preocupaciones por el abastecimiento de energía y las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

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El congresista, presidente de la Comisión Quinta del Senado, planteó que las autoridades locales analicen si resulta conveniente mantener los alumbrados durante diciembre. Su petición no establece una prohibición, sino que busca que las administraciones y las empresas del sector revisen las condiciones del sistema eléctrico antes de tomar una decisión sobre las instalaciones navideñas.

“Esta es una decisión compleja, pero es una decisión que requiere sensatez”, afirmó Espinal al referirse a la posibilidad de prescindir de las luces este año. El senador advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, enfrenta el país por el aumento de la demanda de electricidad y la presión que las condiciones climáticas podrían ejercer sobre la generación de energía.

Entre sus argumentos, el congresista señaló que el fenómeno de El Niño podría afectar la disponibilidad de agua en los embalses que abastecen a las centrales hidroeléctricas. También aseguró que el consumo de electricidad está creciendo por encima de lo esperado y manifestó preocupación por la posibilidad de dificultades en el suministro durante los próximos meses. Estas afirmaciones hacen parte de las razones expuestas por el senador para pedir medidas preventivas.

“Hago un llamado a todos los colombianos para que eviten instalar alumbrados de navidad en sus casas, en sus edificios, en sus apartamentos. Tenemos que ser responsables. Necesitamos ahorrar energía y agua. Esta es una decisión compleja, pero es una decisión que requiere sensatez”, aseguró.

El llamado también se dirigió a los hogares que acostumbran decorar sus viviendas con luces navideñas. Para quienes decidan mantener esta tradición, Espinal recomendó utilizar bombillos LED, limitar las horas de funcionamiento y evitar encender las decoraciones entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, franja que identificó como de mayor demanda eléctrica.

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