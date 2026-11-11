La historia de Arleth Carolina, la mujer que se reencontró con su mamá después de más de dos años de búsqueda, sigue dejando nuevos detalles sobre las dificultades que enfrenta su familia para acompañarla.

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Durante sus recorridos por Bogotá, hay un comportamiento que ha llamado particularmente la atención de sus allegados: carga varias bolsas pesadas y se resiste a que alguien más las manipule.

La curiosidad por conocer qué transporta en esos equipajes fue resuelta por su prima Vanessa Ríos, quien habló sobre el tema en el pódcast ‘Más allá del silencio’, dirigido por el periodista Rafael Poveda. Allí explicó qué objetos lleva Arleth y cómo ha sido intentar ayudarla con sus pertenencias.

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Según contó, las bolsas contienen ropa, elementos de aseo personal y libros. Son artículos de uso cotidiano que Arleth mantiene consigo durante sus desplazamientos y de los que no quiere desprenderse, incluso cuando otras personas se ofrecen a ayudarla.

Vanessa recordó un encuentro frente al Museo Nacional de Bogotá, donde encontró a su prima caminando con tres bolsas que parecían bastante pesados. La escena le llamó la atención porque, pese al esfuerzo que implicaba transportarlos, Arleth no quería que nadie se hiciera cargo de ellos.

La familiar compartió estos detalles durante una conversación en la que también estuvo Sergio García, periodista de Impacto News, quien ha acompañado a Arleth y ha conocido de cerca algunas de las situaciones que se presentan cuando intenta acercarse a ella.

Arleth Carolina puede molestarse si alguien intenta cargar sus bolsas

Sergio García relató que durante varias horas de acompañamiento llegó a observar que Arleth llevaba hasta cinco bolsas. Su reacción ante los ofrecimientos de ayuda fue uno de los aspectos que más le llamó la atención.

De acuerdo con su testimonio, ella no permite que otras personas carguen sus pertenencias ni acepta que abran los equipajes para revisar su contenido. Incluso, cuando alguien intenta quitarle parte del peso para facilitarle el recorrido, puede reaccionar con molestia.

Esta situación también ha complicado algunos desplazamientos por la capital. García contó que en una oportunidad Arleth rechazó abordar un vehículo solicitado mediante una aplicación de transporte porque no quería dejar sus bolsas ni permitir que alguien más se encargara de ellas.

Así, los objetos que lleva consigo se han convertido en una dificultad adicional para quienes buscan acompañarla, pues cualquier intento de facilitarle el traslado debe tener en cuenta su negativa a separarse de ellos.

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¿Qué pasó con el profesor Neill Cubides?

El profesor de la Universidad Externado, que posteriormente se supo que también trabajaba para la Procuraduría, fue hallado en una zona rural de Usme. Se conocieron imágenes de este lugar y se supo que su cuerpo fue quemado para que su identificación no fuera nada fácil de hacer. Hasta el momento, se cree que fue víctima del paseo millonario, pues se supo que hicieron algunas transacciones bancarias.