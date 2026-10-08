Las redes sociales podrían tener nuevas restricciones para los menores de edad en Colombia. El Proyecto de Ley 083 de 2026 ya cuenta con ponencia positiva en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes y se prepara para iniciar su discusión en primer debate.

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La iniciativa plantea que las plataformas deberán impedir el registro y acceso de niños menores de 14 años a sus servicios. La excepción serían aquellas redes diseñadas específicamente para ese público, siempre que cuenten con control parental y autorización expresa de sus representantes legales.

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Uno de los puntos centrales de la propuesta es la verificación de identidad. El proyecto establece que las plataformas tendrían que implementar mecanismos para comprobar la identidad de todos sus usuarios, con el propósito de reforzar las medidas de protección para los menores.

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Toma como referencia cifras del Dane obtenidas mediante una medición experimental con registros judiciales entre 2015 y 2025. De acuerdo con esos datos, más de 22.697 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de explotación sexual en Colombia durante ese periodo, mientras que más de 12.000 casos estuvieron relacionados con pornografía infantil.

El proyecto también contempla nuevas obligaciones para las compañías. Entre ellas estarían la publicación de informes semestrales sobre los contenidos eliminados, explicaciones claras sobre el funcionamiento de los algoritmos de recomendación y publicidad, información a los usuarios sobre el manejo de sus datos y mecanismos rápidos para denunciar contenidos. Además, las plataformas tendrían que informar de inmediato a la Policía, la Fiscalía y el ICBF cuando detecten indicios de explotación sexual, pornografía infantil o reclutamiento de menores.

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El texto contempla sanciones para las plataformas que incumplan las disposiciones. Las multas podrían llegar hasta los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la Superintendencia de Industria y Comercio tendría la facultad de ordenar el bloqueo temporal o permanente de una plataforma en Colombia en caso de faltas reiteradas. La propuesta también busca prohibir las cuentas falsas o identidades ficticias, el acceso de menores de 14 años a redes no diseñadas para ellos, la difusión de información falsa con intención de manipular o difamar y la retención de datos personales sin consentimiento expreso.

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