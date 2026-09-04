A través de Twitter, Piter Albeiro les pidió a sus seguidores que le avisen a la representante María Fernanda Carrascal que Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias ‘Bendito menor’, no era un menor de edad, en alusión a las embarradas que ha cometido la congresista desde que Abelardo de la Espriella asumió el poder.

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“Ojalá que le digan a Mafe que Bendito menor en realidad no es menor de edad si no que le dicen así. No sea que hoy salga con alguna barbaridad”, escribió el humorista a través de esa red social.

Este es el trino:

Vale recordar que Piter Albeiro es muy amigo del presidente De la Espriella y lo apoyó durante toda la campaña. Su comentario en contra de la congresista va en línea con las críticas que ella recibió esta semana, cuando, en un intento por criticar al nuevo Gobierno, terminó embarrándola y confundiendo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un impuesto.

En medio de una entrevista esta semana, la congresista soltó la frase con un error: “La canasta básica familiar, con la que se mide el IPC, el impuesto al consumidor”.

Este es el clip con el error:

IPC = Impuesto al Consumidor (Carrascal, 2026). pic.twitter.com/9jg39HKAJy — Luis Angel (@luisangelgd) September 3, 2026

(Vea también: “No quiso”: señalan que Petro sabía dónde estaba ‘Bendito menor’ y no ordenó operativo en su gobierno)

Gobierno de De la Espriella abatió a alias ‘Bendito menor’

La muerte del delincuente y uno de los hombres más buscados en La Guajira la confirmó el presidente De la Espriella este viernes, cuando también destacó que era un terrorista que tenía con temor a toda la población.

El Jefe de Estado confirmó que en el mismo operativo murieron también la pareja sentimental de Pérez Toncel, Rosa Angélica Tarazona —conocida como ‘La Bebecita’— y dos hombres presuntamente integrantes de su esquema de seguridad. El mandatario describió la operación como un golpe a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), y reafirmó la postura del Gobierno con la frase: “En el Gobierno del Tigre la población no volverá a sentir miedo”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.