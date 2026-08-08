Por: Canal Uno

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Un hostigamiento contra la subestación de Policía del corregimiento de San Roque, jurisdicción de Curumaní, Cesar, se registra durante este sábado, de acuerdo con reportes preliminares conocidos hasta el momento.

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Según la información inicial, los responsables del ataque habrían utilizado explosivos de alto impacto contra las instalaciones policiales. Como consecuencia, varios uniformados habrían resultado afectados.

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Entre los casos reportados se encuentra el del subintendente Rodelo Canchila, quien se encontraba de guardia durante el ataque y habría sufrido graves afectaciones tras el lanzamiento de los artefactos contra la estación. La Gobernación del Cesar confirmó el fallecimiento del uniformado.

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Las autoridades adelantan la verificación de lo ocurrido para establecer las circunstancias del hostigamiento y determinar el alcance de la emergencia.

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