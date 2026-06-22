El alto tribunal ordenó la libertad de la senadora Martha Peralta, en medio de indagación en su contra por estar envuelta en el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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La congresista de la coalición del Pacto Histórico, a través del partido Mais, fue privada el pasado 18 de junio cuando iba a dicha indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. De hecho, la magistrada Cristina Lombana ordenó a la Policía que trasladara a Peralta Epieyú a la diligencia, luego de que ella pidiera en dos oportunidades aplazar el proceso.

En su momento, la senadora dijo que no había orden de captura y que solo fue buscada por policías a su casa en Bogotá para ir a la indagatoria. Además, aseguró que aún no había sido imputada por ningún delito. Sin embargo, fue privada de la libertad en medio de su cita con el alto tribunal.

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No obstante, este lunes 22 de junio, la Corte ordenó dejar a la congresista guajira en libertad mientras se define su situación jurídica, una vez terminó la indagatoria.

Martha Peralta está salpicada en un contrato de 2.125 millones de pesos que habría sido otorgado a contratistas con los que tendría afinidad y que estarían favoreciéndola en intereses políticos y personales. La senadora se habría beneficiado de este negocio que era para la restauración de unos pozos de agua en La Guajira.

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