Por: Caracol TV

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La Policía Nacional incautó 30 kilos de clorhidrato de cocaína en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. El cargamento estaba oculto en una maleta de bodega que pretendía ser enviada hacia Punta Cana, en República Dominicana, según informó la Dirección de Antinarcóticos este sábado 10 de octubre de 2026.

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De acuerdo con el informe, el hallazgo se produjo durante actividades de control y verificación adelantadas por uniformados en la terminal aérea, como parte de la denominada Estrategia Esmeralda, con la que la institución busca contrarrestar el tráfico de sustancias estupefacientes hacia mercados internacionales.

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Las autoridades informaron que durante la inspección del equipaje los policías encontraron al menos 30 paquetes rectangulares que contenían la sustancia ilícita. La información entregada por la institución no precisó quién era el responsable de la maleta ni si se realizaron capturas relacionadas con este procedimiento.

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Según las autoridades, el decomiso de los 30 kilos de cocaína permitió evitar la comercialización de aproximadamente 75.000 dosis en mercados internacionales. Además, la Policía Nacional calculó que el resultado representa una afectación superior a los 259 millones de pesos para las finanzas de las estructuras criminales relacionadas con este tipo de actividades ilícitas.

El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, destacó el trabajo de los uniformados y el fortalecimiento de los controles en las principales terminales aéreas del país.

“Continuamos fortaleciendo los controles en los principales terminales aéreos del país para detectar las diferentes modalidades de ocultamiento e impedir que estas sustancias ilícitas lleguen a los mercados internacionales”, señaló el oficial.

La institución también indicó que continuará desarrollando acciones de control y prevención en los aeropuertos del país, con el propósito de identificar nuevas modalidades de ocultamiento y contrarrestar el transporte de drogas ilícitas.

La incautación en el aeropuerto El Dorado se suma a otros resultados reportados recientemente por las autoridades en diferentes puntos del país.

Uno de ellos ocurrió en el río Meta, a la altura de Nueva Antioquia, en La Primavera, Vichada, donde la Armada de Colombia incautó 1.042 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en una embarcación. Según la institución, la operación se desarrolló de manera conjunta e interinstitucional, con el apoyo del Ejército Nacional, la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

La Armada señaló que el procedimiento evitó la distribución de más de 2,5 millones de dosis de estupefacientes e impidió el ingreso de más de 56 millones de dólares a las finanzas de organizaciones criminales. También informó que, en menos de 15 días, había incautado más de 2,5 toneladas de cocaína en dos operaciones realizadas sobre ese corredor fluvial.

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Otro resultado se registró en el puerto de Cartagena, donde la Policía Antinarcóticos incautó 295 kilos de cocaína ocultos en un contenedor que transportaba torta de cacao. Según la información divulgada por la institución, el cargamento procedía de Perú y tenía como destino España.

En ese caso, las autoridades reportaron una afectación a las finanzas criminales superior a los 1.618 millones de pesos y evitaron la circulación de unas 737.000 dosis de cocaína.

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