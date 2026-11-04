El Gobierno de De la Espriella estableció nuevas restricciones al uso de recursos públicos para las celebraciones de Navidad y las actividades de cierre de año en las entidades estatales.

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La medida quedó consignada en la Circular Externa 10 de 2026, expedida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), que busca fortalecer las políticas de austeridad y evitar gastos innecesarios.

El documento prohíbe destinar presupuesto oficial a fiestas, banquetes, agasajos y eventos cuya finalidad sea exclusivamente recreativa.

También impide que las entidades realicen contrataciones, convenios o compras para financiar estas actividades, incluso cuando se intente justificar el gasto mediante contratos de logística, bienestar, comunicaciones o eventos institucionales.

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La decisión también establece condiciones para los funcionarios públicos y contratistas.

Las actividades de integración que se organicen durante diciembre deberán ser voluntarias, por lo que ninguna entidad podrá exigir asistencia ni imponer cuotas o aportes económicos para financiar las celebraciones.

Además, los representantes legales y responsables de ordenar gastos deberán reforzar los controles presupuestales y administrativos para garantizar que los recursos se utilicen en el cumplimiento de las funciones institucionales y la atención del interés general.

La circular no elimina todas las celebraciones navideñas, pero sí limita su financiación con dinero público y exige respetar las obligaciones legales y contractuales previamente adquiridas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.