Coosalud se convirtió en la primera EPS intervenida en Colombia en contratar una auditoría forense externa, como parte de las medidas ordenadas por el presidente Gustavo Petro y supervisadas por la Superintendencia Nacional de Salud.

El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, señaló que este proceso, que también deberán adelantar otras EPS intervenidas, busca garantizar la transparencia y el seguimiento del uso de los recursos públicos del sistema de salud, con trazabilidad similar a la de las operaciones financieras.

La auditoría forense de Coosalud fue contratada con una alianza entre una firma colombiana y otra internacional con amplia experiencia en este tipo de investigaciones.

El proceso se da tras denuncias de presunta corrupción divulgadas en 2024, que motivaron auditorías oficiales cuyos hallazgos se enviaron a la Fiscalía. En noviembre de 2024, la Supersalud ordenó la intervención de la EPS debido a graves deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas que ponían en riesgo a sus afiliados.

Lee También

En diciembre de 2024, se advirtió sobre la posible pérdida de más de 200.000 millones de pesos.

La interventora actual, Gloria Libia Polanía, aseguró que la auditoría se realizará con independencia y rigor técnico, para verificar la veracidad de la información, evaluar sistemas de control y detectar riesgos, irregularidades o fraudes.

Cómo funcionan las EPS en Colombia

En Colombia, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) son organizaciones, públicas o privadas, encargadas de afiliar a las personas al sistema de salud y garantizarles el acceso a los servicios médicos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

Funcionan como intermediarias entre el Estado, que financia el sistema, y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), que son hospitales, clínicas o centros médicos. Las EPS reciben recursos del sistema a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un monto fijo que el Gobierno entrega por cada afiliado, con el cual deben cubrir los costos de atención, medicamentos, tratamientos y prevención. Su labor no es prestar directamente los servicios, sino administrarlos y coordinarlos con la red de prestadores contratados.

El funcionamiento de una EPS comienza con la afiliación de los usuarios al régimen contributivo o subsidiado. En el primero, las personas cotizan un porcentaje de sus ingresos, mientras que en el segundo, el Estado asume el pago para población vulnerable.

Una vez afiliado, el usuario puede acceder a servicios como consultas médicas, cirugías, hospitalización, medicamentos, exámenes diagnósticos y programas de prevención. La EPS está obligada a garantizar la oportunidad, calidad y continuidad de la atención, así como a brindar información clara sobre los procedimientos, derechos y deberes del paciente.

En términos operativos, las EPS administran una red de IPS propias o contratadas, definen protocolos de atención y manejan autorizaciones para procedimientos que requieren mayor control. Además, deben llevar registros precisos sobre la atención brindada, reportar información financiera y asistencial a la Superintendencia Nacional de Salud, y asegurar que los recursos públicos destinados a la salud se utilicen de forma eficiente y transparente. También tienen un papel importante en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, mediante campañas de vacunación, chequeos periódicos y educación en hábitos saludables.

Sin embargo, el modelo de EPS en Colombia ha sido objeto de críticas y reformas debido a problemas como demoras en la atención, negación de servicios, deudas con hospitales y casos de corrupción en el manejo de recursos. El Estado, a través de la Superintendencia de Salud, puede imponer sanciones, ordenar planes de mejoramiento o incluso intervenir una EPS cuando su situación administrativa, financiera o asistencial ponga en riesgo la atención de los usuarios. A pesar de las dificultades, las EPS siguen siendo el eje del sistema de salud colombiano, ya que son las encargadas de coordinar el acceso de millones de ciudadanos a los servicios médicos y de administrar los recursos que los financian.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.